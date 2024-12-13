Обращение Сырского и отключение света — эфир Вечір.LIVE

В Украине во время массированного удара были повреждены энергообъекты. В то же время энергетики были вынуждены снизить мощность энергоблоков на АЭС.
Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE стали:
- американский политик Борис Пинкус;
- военный обозреватель Давид Шарп;
- член Комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат Украины Анна Скороход;
- заместитель министра Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (2019-2020 гг.) Павел Кухта;
- глава правительства Чеченской Республики Ичкерия Ахмед Закаев.
Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:
- в Сухопутных войсках заявили о масштабной трансформации;
- новобранцев в ВСУ часто учат с помощью только картинок и без макетов боеприпасов, — Боровский в эфире;
- россияне пытаются взять в кольцо подразделения Сил обороны в районе Успеновки, — DeepState;
- Украина и страны ЕС подписали Берлинскую декларацию, предусматривающую расширение военной, экономической и финансовой помощи Киеву;
- Трамп хочет размещения европейских сил для мониторинга режима прекращения огня в Украине;
- в команде Трампа думают над авиаударами по Ирану, чтобы сдержать ядерную программу, — WSJ;
- минобороны России заявило, что массированный удар по Украине 13 декабря был ответом на удар по Таганрогу;
- уничтожение военного объекта в Новосибирске;
- Пентагон успешно испытал гиперзвуковую ракету;
- в ДТЭК заявили о повреждении ТЭС во время массированного ракетного удара;
- Суммы в платежках на теплоснабжение в Киеве за ноябрь 2024 года выросли на 6,5% по сравнению с прошлым годом из-за более низкой температуры воздуха;
- Кабмин продлил запрет на ввоз в Украину товаров из РФ;
- НБУ повысил учетную ставку;
- годовая инфляция в Украине ускорилась до 11,2%, цены выросли на 1,9%;
- в Украине легализуют криптовалюту в начале 2025 года, но без налоговых льгот, — Гетманцев.
Напомним, российский массированный обстрел Украины повлиял на работу атомных электростанций. Пять энергоблоков снизили мощность.
Также мы писали, что командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый анонсировал масштабные изменения в подготовке военных.