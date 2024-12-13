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Обращение Сырского и отключение света — эфир Вечір.LIVE

Обращение Сырского и отключение света — эфир Вечір.LIVE

13 декабря 2024 г. 17:50

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18:16 Ветераны жалуются на госуслуги — Констанкевич объяснила нюансы

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17:50 Обращение Сырского и отключение света — эфир Вечір.LIVE

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17:44 Корольчук объяснил, почему прошлая зима прошла без отключений

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17:33 Университеты Украины столкнулись с недобором студентов, — нардеп

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13:00 Массированный обстрел Украины и помощь от США — эфир День.LIVE

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08:00 Изменения в работе учебных центров ВСУ — эфир Ранок.LIVE

12 декабря 2024
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23:07 В Тбилиси продолжаются протесты — что известно на этот момент

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22:24 Нагорняк оценил вероятность долговременных отключений света

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19:55 Лимиты на банковские переводы — Южанина назвала, кто под прицелом

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19:36 Южанина назвала количество подозрительных банковских операций

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18:16 Ветераны жалуются на госуслуги — Констанкевич объяснила нюансы

Text

17:50 Обращение Сырского и отключение света — эфир Вечір.LIVE

Text

17:44 Корольчук объяснил, почему прошлая зима прошла без отключений

Text

17:33 Университеты Украины столкнулись с недобором студентов, — нардеп

Text

13:00 Массированный обстрел Украины и помощь от США — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Изменения в работе учебных центров ВСУ — эфир Ранок.LIVE

12 декабря 2024
Text

23:07 В Тбилиси продолжаются протесты — что известно на этот момент

Text

22:24 Нагорняк оценил вероятность долговременных отключений света

Text

19:55 Лимиты на банковские переводы — Южанина назвала, кто под прицелом

Text

19:36 Южанина назвала количество подозрительных банковских операций

В Украине во время массированного удара были повреждены энергообъекты. В то же время энергетики были вынуждены снизить мощность энергоблоков на АЭС.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • американский политик Борис Пинкус;
  • военный обозреватель Давид Шарп;
  • член Комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат Украины Анна Скороход;
  • заместитель министра Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (2019-2020 гг.) Павел Кухта;
  • глава правительства Чеченской Республики Ичкерия Ахмед Закаев.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

  • в Сухопутных войсках заявили о масштабной трансформации;
  • новобранцев в ВСУ часто учат с помощью только картинок и без макетов боеприпасов, — Боровский в эфире;
  • россияне пытаются взять в кольцо подразделения Сил обороны в районе Успеновки, — DeepState;
  • Украина и страны ЕС подписали Берлинскую декларацию, предусматривающую расширение военной, экономической и финансовой помощи Киеву;
  • Трамп хочет размещения европейских сил для мониторинга режима прекращения огня в Украине;
  • в команде Трампа думают над авиаударами по Ирану, чтобы сдержать ядерную программу, — WSJ;
  • минобороны России заявило, что массированный удар по Украине 13 декабря был ответом на удар по Таганрогу;
  • уничтожение военного объекта в Новосибирске;
  • Пентагон успешно испытал гиперзвуковую ракету;
  • в ДТЭК заявили о повреждении ТЭС во время массированного ракетного удара;
  • Суммы в платежках на теплоснабжение в Киеве за ноябрь 2024 года выросли на 6,5% по сравнению с прошлым годом из-за более низкой температуры воздуха;
  • Кабмин продлил запрет на ввоз в Украину товаров из РФ;
  • НБУ повысил учетную ставку;
  • годовая инфляция в Украине ускорилась до 11,2%, цены выросли на 1,9%;
  • в Украине легализуют криптовалюту в начале 2025 года, но без налоговых льгот, — Гетманцев.

Напомним, российский массированный обстрел Украины повлиял на работу атомных электростанций. Пять энергоблоков снизили мощность.

Также мы писали, что командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый анонсировал масштабные изменения в подготовке военных.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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