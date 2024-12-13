Обращение Сырского и отключение света — эфир Вечір.LIVE

В Украине во время массированного удара были повреждены энергообъекты. В то же время энергетики были вынуждены снизить мощность энергоблоков на АЭС.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

американский политик Борис Пинкус;

военный обозреватель Давид Шарп;

член Комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат Украины Анна Скороход;

заместитель министра Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (2019-2020 гг.) Павел Кухта;

глава правительства Чеченской Республики Ичкерия Ахмед Закаев.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

в Сухопутных войсках заявили о масштабной трансформации;

новобранцев в ВСУ часто учат с помощью только картинок и без макетов боеприпасов, — Боровский в эфире;

россияне пытаются взять в кольцо подразделения Сил обороны в районе Успеновки, — DeepState;

Украина и страны ЕС подписали Берлинскую декларацию, предусматривающую расширение военной, экономической и финансовой помощи Киеву;

Трамп хочет размещения европейских сил для мониторинга режима прекращения огня в Украине;

в команде Трампа думают над авиаударами по Ирану, чтобы сдержать ядерную программу, — WSJ;

минобороны России заявило, что массированный удар по Украине 13 декабря был ответом на удар по Таганрогу;

уничтожение военного объекта в Новосибирске;

Пентагон успешно испытал гиперзвуковую ракету;

в ДТЭК заявили о повреждении ТЭС во время массированного ракетного удара;

Суммы в платежках на теплоснабжение в Киеве за ноябрь 2024 года выросли на 6,5% по сравнению с прошлым годом из-за более низкой температуры воздуха;

Кабмин продлил запрет на ввоз в Украину товаров из РФ;

НБУ повысил учетную ставку;

годовая инфляция в Украине ускорилась до 11,2%, цены выросли на 1,9%;

в Украине легализуют криптовалюту в начале 2025 года, но без налоговых льгот, — Гетманцев.

Напомним, российский массированный обстрел Украины повлиял на работу атомных электростанций. Пять энергоблоков снизили мощность.

Также мы писали, что командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый анонсировал масштабные изменения в подготовке военных.