Звернення Сирського та відключення світла — ефір Вечір.LIVE

В Україні під час масованого удару будо пошкоджено енергооб'єкти. Водночас енергетики були змушені знизити потужність енергоблоків на АЕС.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

американський політик Борис Пінкус;

військовий оглядач Давид Шарп;

член Комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат України Анна Скороход;

заступник міністра Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (2019-2020 рр.) Павло Кухта;

голова уряду Чеченської Республіки Ічкерія Ахмед Закаєв.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

в Сухопутних військах заявили про масштабну трансформацію;

новобранців у ЗСУ часто вчать за допомогою лише картинок та без жодних макетів боєприпасів, — Боровський в ефірі;

росіяни намагаються взяти в кільце підрозділи Сил оборони в районі Успенівки, — DeepState;

Україна та країни ЄС підписали Берлінську декларацію, яка передбачає розширення військової, економічної та фінансової допомоги Києву;

Трамп хоче розміщення європейських сил для моніторингу режиму припинення вогню в Україні;

в команді Трампа думають над авіаударами по Ірану, щоб стримати ядерну програму, — WSJ;

міноборони Росії заявило, що масований удар по Україні 13 грудня був відповіддю на удар по Таганрогу;

знищення військового обʼєкта у Новосибірську;

Пентагон успішно випробував гіперзвукову ракету;

у ДТЕК заявили про пошкодження ТЕС під час масованого ракетного удару;

суми у платіжках за теплопостачання в Києві за листопад 2024 року зросли на 6,5% порівняно з минулим роком через нижчу температуру повітря;

Кабмін продовжив заборону ввезення до України товарів з РФ;

НБУ підвищив облікову ставку;

річна інфляція в Україні прискорилася до 11,2%, ціни зросли на 1,9%;

в Україні легалізують криптовалюту на початку 2025 року, але без податкових пільг, — Гетманцев.

Нагадаємо, російський масований обстріл України вплинув на роботу атомних електростанцій. П'ять енергоблоків знизили потужність.

Також ми писали, що командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий анонсував масштабні зміни у підготовці військових.