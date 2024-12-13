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Звернення Сирського та відключення світла — ефір Вечір.LIVE

Звернення Сирського та відключення світла — ефір Вечір.LIVE

13 грудня 2024 р. 17:50

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23:19 Фурса пояснив, як нові ліміти на перекази допоможуть економіці

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22:42 Нардепка заявила про зміни у системі забезпечення армії — деталі

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22:00 Скороход проінформувала про ситуацію з транзитом газу РФ

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18:16 Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

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17:50 Звернення Сирського та відключення світла — ефір Вечір.LIVE

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17:44 Корольчук пояснив, чому минула зима пройшла без відключень

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17:33 Університети України зіткнулися з недобором студентів, — нардеп

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13:00 Масований обстріл України та допомога від США — ефір День.LIVE

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08:00 Зміни в роботі навчальних центрів ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

12 грудня 2024
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23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить

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23:19 Фурса пояснив, як нові ліміти на перекази допоможуть економіці

Text

22:42 Нардепка заявила про зміни у системі забезпечення армії — деталі

Text

22:00 Скороход проінформувала про ситуацію з транзитом газу РФ

Text

18:16 Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

Text

17:50 Звернення Сирського та відключення світла — ефір Вечір.LIVE

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Text

17:44 Корольчук пояснив, чому минула зима пройшла без відключень

Text

17:33 Університети України зіткнулися з недобором студентів, — нардеп

Text

13:00 Масований обстріл України та допомога від США — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зміни в роботі навчальних центрів ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

12 грудня 2024
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23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить

В Україні під час масованого удару будо пошкоджено енергооб'єкти. Водночас енергетики були змушені знизити потужність енергоблоків на АЕС.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • американський політик Борис Пінкус;
  • військовий оглядач Давид Шарп; 
  • член Комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат України Анна Скороход;
  • заступник міністра Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (2019-2020 рр.) Павло Кухта;  
  • голова уряду Чеченської Республіки Ічкерія Ахмед Закаєв.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

  • в Сухопутних військах заявили про масштабну трансформацію;
  • новобранців у ЗСУ часто вчать за допомогою лише картинок та без жодних макетів боєприпасів, — Боровський в ефірі;
  • росіяни намагаються взяти в кільце підрозділи Сил оборони в районі Успенівки, — DeepState;
  • Україна та країни ЄС підписали Берлінську декларацію, яка передбачає розширення військової, економічної та фінансової допомоги Києву;
  • Трамп хоче розміщення європейських сил для моніторингу режиму припинення вогню в Україні;
  • в команді Трампа думають над авіаударами по Ірану, щоб стримати ядерну програму, — WSJ;
  • міноборони Росії заявило, що масований удар по Україні 13 грудня був відповіддю на удар по Таганрогу;
  • знищення військового обʼєкта у Новосибірську;
  • Пентагон успішно випробував гіперзвукову ракету;
  • у ДТЕК заявили про пошкодження ТЕС під час масованого ракетного удару;
  • суми у платіжках за теплопостачання в Києві за листопад 2024 року зросли на 6,5% порівняно з минулим роком через нижчу температуру повітря;
  • Кабмін продовжив заборону ввезення до України товарів з РФ;
  • НБУ підвищив облікову ставку;
  • річна інфляція в Україні прискорилася до 11,2%, ціни зросли на 1,9%;
  • в Україні легалізують криптовалюту на початку 2025 року, але без податкових пільг, — Гетманцев.

Нагадаємо, російський масований обстріл України вплинув на роботу атомних електростанцій. П'ять енергоблоків знизили потужність.

Також ми писали, що командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий анонсував масштабні зміни у підготовці військових

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06:34 Виплати на оздоровлення військових — як їх отримати

06:30 Чи можливі рейди ТЦК на новорічні свята

06:25 Тепло взимку — яку систему опалення обрати та ціни в Україні

06:22 Яких ухилянтів найбільше карають судді — адвокатка дала відповідь

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:10 Пенсії під загрозою — коли ПФУ може припинити виплати

06:05 Битва за Чорнобиль — як ліквідовували аварію на ЧАЕС

06:01 В Ощадбанку висловились щодо термінів старих карток

05:45 Пенсії у 2025 році — хто отримуватиме найменші виплати

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23:19 Фурса пояснив, як нові ліміти на перекази допоможуть економіці

Text

22:42 Нардепка заявила про зміни у системі забезпечення армії — деталі

Text

22:00 Скороход проінформувала про ситуацію з транзитом газу РФ

Text

18:16 Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

Text

17:50 Звернення Сирського та відключення світла — ефір Вечір.LIVE

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Text

17:44 Корольчук пояснив, чому минула зима пройшла без відключень

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17:33 Університети України зіткнулися з недобором студентів, — нардеп

Text

13:00 Масований обстріл України та допомога від США — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зміни в роботі навчальних центрів ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

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23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить