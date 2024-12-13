Звернення Сирського та відключення світла — ефір Вечір.LIVE

В Україні під час масованого удару будо пошкоджено енергооб'єкти. Водночас енергетики були змушені знизити потужність енергоблоків на АЕС.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стали:
- американський політик Борис Пінкус;
- військовий оглядач Давид Шарп;
- член Комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат України Анна Скороход;
- заступник міністра Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (2019-2020 рр.) Павло Кухта;
- голова уряду Чеченської Республіки Ічкерія Ахмед Закаєв.
Разом з ведучими вони обговорять такі теми:
- в Сухопутних військах заявили про масштабну трансформацію;
- новобранців у ЗСУ часто вчать за допомогою лише картинок та без жодних макетів боєприпасів, — Боровський в ефірі;
- росіяни намагаються взяти в кільце підрозділи Сил оборони в районі Успенівки, — DeepState;
- Україна та країни ЄС підписали Берлінську декларацію, яка передбачає розширення військової, економічної та фінансової допомоги Києву;
- Трамп хоче розміщення європейських сил для моніторингу режиму припинення вогню в Україні;
- в команді Трампа думають над авіаударами по Ірану, щоб стримати ядерну програму, — WSJ;
- міноборони Росії заявило, що масований удар по Україні 13 грудня був відповіддю на удар по Таганрогу;
- знищення військового обʼєкта у Новосибірську;
- Пентагон успішно випробував гіперзвукову ракету;
- у ДТЕК заявили про пошкодження ТЕС під час масованого ракетного удару;
- суми у платіжках за теплопостачання в Києві за листопад 2024 року зросли на 6,5% порівняно з минулим роком через нижчу температуру повітря;
- Кабмін продовжив заборону ввезення до України товарів з РФ;
- НБУ підвищив облікову ставку;
- річна інфляція в Україні прискорилася до 11,2%, ціни зросли на 1,9%;
- в Україні легалізують криптовалюту на початку 2025 року, але без податкових пільг, — Гетманцев.
Нагадаємо, російський масований обстріл України вплинув на роботу атомних електростанцій. П'ять енергоблоків знизили потужність.
Також ми писали, що командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий анонсував масштабні зміни у підготовці військових.