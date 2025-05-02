Обращение Шмыгаля и детали соглашения о недрах — эфир Вечір.LIVE

Американско-украинский фонд восстановления зарегистрируют в США. А правительство просит Верховную Раду ратифицировать соглашение о недрах до 8 мая.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 2 мая.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Народный депутат от партии "Слуга Народа", член Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Руслан Горбенко;

Военный юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский;

Доктор философских наук, профессор Сергей Ягодзинский;

Главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус;

Адвокат, юрист Ростислав Кравец;

Доктор экономических наук, председатель Advanter Group Андрей Длигач.

О чем будут говорить в эфире Вечір.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать следующие темы:

Американско-украинский фонд восстановления зарегистрируют в США;

Правительство просит Верховную Раду ратифицировать соглашение о недрах до 8 мая;

В Госдепе США заявили об изменении подхода к переговорам по войне между Украиной и Россией;

Трамп хочет увеличить оборонные расходы США до рекордного $1 триллиона;

Представителей ТЦК без боевого опыта переведут в боевые подразделения.

Напомним, что 30 апреля 2025 года, министр экономики Украины Юлия Свириденко вместе с министром финансов США Скоттом Бессантом подписали соглашение о недрах.

В Белом доме обнародовали главные положения соглашения о полезных ископаемых между Украиной и Соединенными Штатами.