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Обращение Шмыгаля и детали соглашения о недрах — эфир Вечір.LIVE

Обращение Шмыгаля и детали соглашения о недрах — эфир Вечір.LIVE

2 мая 2025 г. 18:02

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Американско-украинский фонд восстановления зарегистрируют в США. А правительство просит Верховную Раду ратифицировать соглашение о недрах до 8 мая.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 2 мая.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Народный депутат от партии "Слуга Народа", член Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Руслан Горбенко;
  • Военный юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский;
  • Доктор философских наук, профессор Сергей Ягодзинский;
  • Главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус;
  • Адвокат, юрист Ростислав Кравец;
  • Доктор экономических наук, председатель Advanter Group Андрей Длигач.

О чем будут говорить в эфире Вечір.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать следующие темы:

  • Американско-украинский фонд восстановления зарегистрируют в США;
  • Правительство просит Верховную Раду ратифицировать соглашение о недрах до 8 мая;
  • В Госдепе США заявили об изменении подхода к переговорам по войне между Украиной и Россией;
  • Трамп хочет увеличить оборонные расходы США до рекордного $1 триллиона;
  • Представителей ТЦК без боевого опыта переведут в боевые подразделения.

Напомним, что 30 апреля 2025 года, министр экономики Украины Юлия Свириденко вместе с министром финансов США Скоттом Бессантом подписали соглашение о недрах.

В Белом доме обнародовали главные положения соглашения о полезных ископаемых между Украиной и Соединенными Штатами.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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