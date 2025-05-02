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Звернення Шмигаля та деталі угоди про надра — ефір Вечір.LIVE

Звернення Шмигаля та деталі угоди про надра — ефір Вечір.LIVE

02 травня 2025 р. 18:02

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Американсько-український фонд відбудови зареєструють у США. А уряд просить Верховну Раду ратифікувати угоду про надра до 8 травня. 

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у п’ятницю, 2 травня. 

Гості ефіру Вечір.LIVE    

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:  

  • Народний депутат від партії "Слуга Народу", член Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України Руслан Горбенко; 
  • Військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський; 
  • Доктор філософських наук, професор Сергій Ягодзінський; 
  • Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус; 
  • Адвокат, юрист Ростислав Кравець; 
  • Доктор економічних наук, голова Advanter Group Андрій Длігач.

Про що говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE    

Під час ефіру гості обговорюватимуть наступні теми:  

  • Американсько-український фонд відбудови зареєструють у США; 
  • Уряд просить Верховну Раду ратифікувати угоду про надра до 8 травня; 
  • У Держдепі США заявили про зміну підходу до переговорів щодо війни між Україною та Росією; 
  • Трамп хоче збільшити оборонні витрати США до рекордного $1 трильйона; 
  • Представників ТЦК без бойового досвіду переведуть у бойові підрозділи.

Нагадаємо, що 30 квітня 2025 року, міністерка економіки України Юлія Свириденко разом з міністром фінансів США Скоттом Бессантом підписали угоду про надра.

У Білому домі оприлюднили головні положення угоди про корисні копалини між Україною та Сполученими Штатами.

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