Звернення Шмигаля та деталі угоди про надра — ефір Вечір.LIVE

Американсько-український фонд відбудови зареєструють у США. А уряд просить Верховну Раду ратифікувати угоду про надра до 8 травня.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у п’ятницю, 2 травня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Народний депутат від партії "Слуга Народу", член Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України Руслан Горбенко;

Військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський;

Доктор філософських наук, професор Сергій Ягодзінський;

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус;

Адвокат, юрист Ростислав Кравець;

Доктор економічних наук, голова Advanter Group Андрій Длігач.

Про що говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть наступні теми:

Американсько-український фонд відбудови зареєструють у США;

Уряд просить Верховну Раду ратифікувати угоду про надра до 8 травня;

У Держдепі США заявили про зміну підходу до переговорів щодо війни між Україною та Росією;

Трамп хоче збільшити оборонні витрати США до рекордного $1 трильйона;

Представників ТЦК без бойового досвіду переведуть у бойові підрозділи.

Нагадаємо, що 30 квітня 2025 року, міністерка економіки України Юлія Свириденко разом з міністром фінансів США Скоттом Бессантом підписали угоду про надра.

У Білому домі оприлюднили головні положення угоди про корисні копалини між Україною та Сполученими Штатами.