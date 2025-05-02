Звернення Шмигаля та деталі угоди про надра — ефір Вечір.LIVE

Американсько-український фонд відбудови зареєструють у США. А уряд просить Верховну Раду ратифікувати угоду про надра до 8 травня.
Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у п’ятницю, 2 травня.
Гості ефіру Вечір.LIVE
Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:
- Народний депутат від партії "Слуга Народу", член Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України Руслан Горбенко;
- Військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський;
- Доктор філософських наук, професор Сергій Ягодзінський;
- Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус;
- Адвокат, юрист Ростислав Кравець;
- Доктор економічних наук, голова Advanter Group Андрій Длігач.
Про що говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE
Під час ефіру гості обговорюватимуть наступні теми:
- Американсько-український фонд відбудови зареєструють у США;
- Уряд просить Верховну Раду ратифікувати угоду про надра до 8 травня;
- У Держдепі США заявили про зміну підходу до переговорів щодо війни між Україною та Росією;
- Трамп хоче збільшити оборонні витрати США до рекордного $1 трильйона;
- Представників ТЦК без бойового досвіду переведуть у бойові підрозділи.
Нагадаємо, що 30 квітня 2025 року, міністерка економіки України Юлія Свириденко разом з міністром фінансів США Скоттом Бессантом підписали угоду про надра.
У Білому домі оприлюднили головні положення угоди про корисні копалини між Україною та Сполученими Штатами.