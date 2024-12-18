Встреча Зеленского с Туском во Львове — эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 17 декабря, встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском во Львове. В то же время в Украине планируют улучшить мобильную связь.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

военный обозреватель, майор запаса, участник российско-украинской войны Алексей Гетьман;

политолог Ростислав Балабан;

кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский;

народный депутат "Слуги народа", заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета по правам человека и антидискриминации Руслан Горбенко;

пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин;

дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Александр Левченко;

спикер Военно-Морских Сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:

результаты встречи Зеленского и Туска во Львове;

законопроект о множественном гражданстве;

бесперебойный мобильный интернет и подорожание тарифов на мобильную связь.

Напомним, с 1 января 2025 года компания "Укртелеком" повысит тарифы для клиентов. Такое решение продиктовано инфляцией и необходимо усилить финансирование телекоммуникационной инфраструктуры.

Также Киевстар подключил для клиентов услугу VoWiFi, позволяющую совершать телефонные звонки в местах со слабым покрытием сети.