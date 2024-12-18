Встреча Зеленского с Туском во Львове — эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 17 декабря, встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском во Львове. В то же время в Украине планируют улучшить мобильную связь.
Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- военный обозреватель, майор запаса, участник российско-украинской войны Алексей Гетьман;
- политолог Ростислав Балабан;
- кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский;
- народный депутат "Слуги народа", заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета по правам человека и антидискриминации Руслан Горбенко;
- пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин;
- дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Александр Левченко;
- спикер Военно-Морских Сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук.
Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:
- результаты встречи Зеленского и Туска во Львове;
- законопроект о множественном гражданстве;
- бесперебойный мобильный интернет и подорожание тарифов на мобильную связь.
Напомним, с 1 января 2025 года компания "Укртелеком" повысит тарифы для клиентов. Такое решение продиктовано инфляцией и необходимо усилить финансирование телекоммуникационной инфраструктуры.
Также Киевстар подключил для клиентов услугу VoWiFi, позволяющую совершать телефонные звонки в местах со слабым покрытием сети.