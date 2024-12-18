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Встреча Зеленского с Туском во Львове — эфир Ранок.LIVE

Встреча Зеленского с Туском во Львове — эфир Ранок.LIVE

18 декабря 2024 г. 8:00

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08:00 Встреча Зеленского с Туском во Львове — эфир Ранок.LIVE

17 декабря 2024
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23:04 Нардеп назвала проблему, которая влияет на громады Киевщины

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21:02 Заоблачная сумма — депутат об экспертизе аварии в метро в Киеве

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19:00 Главные коррупционные скандалы 2024 года — Київський час

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17:50 Сырский сделал важное заявление по поводу войны — эфир Вечер.LIVE

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17:10 КГВА сделала заявление о комендантском часе в Киеве на праздники

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15:24 Нардеп объяснил, что даст Украине перемирие с РФ

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13:49 Железняк раскрыл, какую зарплату во время войны получают нардепы

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13:15 Шольц сделал заявление о войне в Украине — эфир День.LIVE

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12:26 Нардеп назвал причины, мешающие военным вернуться с СОЧ

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08:00 Встреча Зеленского с Туском во Львове — эфир Ранок.LIVE

17 декабря 2024
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23:04 Нардеп назвала проблему, которая влияет на громады Киевщины

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21:02 Заоблачная сумма — депутат об экспертизе аварии в метро в Киеве

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19:00 Главные коррупционные скандалы 2024 года — Київський час

Text

17:50 Сырский сделал важное заявление по поводу войны — эфир Вечер.LIVE

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17:10 КГВА сделала заявление о комендантском часе в Киеве на праздники

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15:24 Нардеп объяснил, что даст Украине перемирие с РФ

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13:49 Железняк раскрыл, какую зарплату во время войны получают нардепы

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13:15 Шольц сделал заявление о войне в Украине — эфир День.LIVE

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12:26 Нардеп назвал причины, мешающие военным вернуться с СОЧ

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 17 декабря, встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском во Львове. В то же время в Украине планируют улучшить мобильную связь.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • военный обозреватель, майор запаса, участник российско-украинской войны Алексей Гетьман;
  • политолог Ростислав Балабан;
  • кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский;
  • народный депутат "Слуги народа", заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета по правам человека и антидискриминации Руслан Горбенко;
  • пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин;
  • дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Александр Левченко;
  • спикер Военно-Морских Сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:

  • результаты встречи Зеленского и Туска во Львове;
  • законопроект о множественном гражданстве;
  • бесперебойный мобильный интернет и подорожание тарифов на мобильную связь.

Напомним, с 1 января 2025 года компания "Укртелеком" повысит тарифы для клиентов. Такое решение продиктовано инфляцией и необходимо усилить финансирование телекоммуникационной инфраструктуры.

Также Киевстар подключил для клиентов услугу VoWiFi, позволяющую совершать телефонные звонки в местах со слабым покрытием сети.

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08:04 Будут ли отключать свет сегодня — прогноз от Укрэнерго

08:02 Работник ТЦК выписывал фейковые повестки — как его наказал суд

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:02 Зеленский высказался об поспешных планах мира Трампа

08:00 Помощь в 6500 грн на детей — дадут ли многодетным семьям

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21:02 Заоблачная сумма — депутат об экспертизе аварии в метро в Киеве

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19:00 Главные коррупционные скандалы 2024 года — Київський час

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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