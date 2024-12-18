Зустріч Зеленського з Туском у Львові — ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 17 грудня, зустрівся з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Львові. Водночас в Україні планують покращити мобільний зв'язок.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

військовий оглядач, майор запасу, учасник російсько-української війни Олексій Гетьман;

політолог Ростислав Балабан;

кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський;

народний депутат "Слуги народу", заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань прав людини та антидискримінації Руслан Горбенко;

пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін;

дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол Олександр Левченко;

речник Військово-Морських Сил ЗС України Дмитро Плетенчук.

Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

результати зустрічі Зеленського та Туска у Львові;

законопроєкт про множинне громадянство;

безперебійний мобільний інтернет і здорожчання тарифів на мобільний зв‘язок.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року компанія "Укртелеком" підвищить тарифи для клієнтів. Таке рішення продиктоване інфляцією та потребую посилити фінансування телекомунікаційної інфраструктури.

Також Київстар підключив для клієнтів послугу VoWiFi, яка дозволяє здійснювати телефонні дзвінки у місцях зі слабким покриттям мережі.