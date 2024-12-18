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Зустріч Зеленського з Туском у Львові — ефір Ранок.LIVE

Зустріч Зеленського з Туском у Львові — ефір Ранок.LIVE

18 грудня 2024 р. 08:00

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08:00 Зустріч Зеленського з Туском у Львові — ефір Ранок.LIVE

17 грудня 2024
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19:00 Головні корупційні скандали 2024 року — Київський час

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17:50 Сирський зробив важливу заяву стосовно війни — ефір Вечір.LIVE

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17:10 У КМВА зробили заяву щодо комендантської години у Києві на свята

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15:24 Нардеп пояснив, що дасть Україні перемир'я з РФ

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13:49 Железняк розкрив, яку зарплату під час війни отримують нардепи

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13:15 Шольц зробив екстрену заяву щодо війни в Україні — ефір День.LIVE

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12:26 Нардеп назвав причини, які заважають військовим повернутися з СЗЧ

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08:00 Зустріч Зеленського з Туском у Львові — ефір Ранок.LIVE

17 грудня 2024
Text

23:04 Нардепка назвала проблему, яка впливає на громади Київщини

Text

21:02 Захмарна сума — депутатка про експертизу аварії в метро у Києві

Text

19:00 Головні корупційні скандали 2024 року — Київський час

Text

17:50 Сирський зробив важливу заяву стосовно війни — ефір Вечір.LIVE

Text

17:10 У КМВА зробили заяву щодо комендантської години у Києві на свята

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:24 Нардеп пояснив, що дасть Україні перемир'я з РФ

Text

13:49 Железняк розкрив, яку зарплату під час війни отримують нардепи

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13:15 Шольц зробив екстрену заяву щодо війни в Україні — ефір День.LIVE

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12:26 Нардеп назвав причини, які заважають військовим повернутися з СЗЧ

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 17 грудня, зустрівся з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Львові. Водночас в Україні планують покращити мобільний зв'язок.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть: 

  • військовий оглядач, майор запасу, учасник російсько-української війни Олексій Гетьман;
  • політолог Ростислав Балабан; 
  • кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський;
  • народний депутат "Слуги народу", заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань прав людини та антидискримінації Руслан Горбенко;
  • пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін;
  • дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол Олександр Левченко;
  • речник Військово-Морських Сил ЗС України Дмитро Плетенчук.

Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

  • результати зустрічі Зеленського та Туска у Львові;
  • законопроєкт про множинне громадянство;
  • безперебійний мобільний інтернет і здорожчання тарифів на мобільний зв‘язок.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року компанія "Укртелеком" підвищить тарифи для клієнтів. Таке рішення продиктоване інфляцією та потребую посилити фінансування телекомунікаційної інфраструктури.

Також Київстар підключив для клієнтів послугу VoWiFi, яка дозволяє здійснювати телефонні дзвінки у місцях зі слабким покриттям мережі.

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09:04 У Венеції з'явився новий острів — як це відбулося

08:59 Суд у Львові виніс вирок замовнику підпалу авто журналістки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:45 Більше на 55% — де зростуть тарифи на воду з січня

08:41 Участь КНДР у війні в Україні — NYT дізналися, чим платить Росія

08:34 Трагічно загинула відома волонтерка з Харкова

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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