Встреча Зеленского с Си и прекращение боев — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE поговорим о том, когда может состояться встреча Президента Украины Владимира Зеленского с китайским лидером Си Цзиньпинем. Также узнаем, что скрывается за призывом США к Украине о прекращении огня и отказе от всех временно оккупированных территорий.

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Другие темы эфира:

С 1 января люди с инвалидностью могут служить: кого это касается;

В ВР готовят законопроект, позволяющий студентам, обучающимся в иностранных высших учебных заведениях, свободно выезжать за пределы Украины;

Полиции могут разрешить задерживать нарушителей комендантского часа;

Ермак встретился с новым послом Китая;

Трамп заявил, что ждет встречи с Путиным, чтобы закончить войну в Украине;

Дроны СБУ атаковали склад боеприпасов на одном из крупнейших полигонов РФ.

Гости сегодняшнего эфира:

народный депутат, член комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Руслан Горбенко;

эксперт Совета внешней политики "Украинская призма", преподаватель кафедры международных отношений КМА Александр Краев;

народный депутат, заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Тарас Тарасенко;

историк, военнослужащий ВСУ Александр Алферов;

капитан Армии обороны Израиля в запасе, военный эксперт Григорий Тамар.

Напомним, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак 25 декабря провел встречу с новоназначенным послом Китая в Украине Ма Шенкунем. Чиновник накануне вручил верительные грамоты Президенту Владимиру Зеленскому.

Также мы писали, что новоизбранный президент США Дональд Трамп дал большое обещание Украине и заявил, что вскоре закончит войну и "остановит хаос на Ближнем Востоке".