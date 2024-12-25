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Встреча Зеленского с Си и прекращение боев — эфир Вечір.LIVE

Встреча Зеленского с Си и прекращение боев — эфир Вечір.LIVE

25 декабря 2024 г. 17:50

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17:50 Встреча Зеленского с Си и прекращение боев — эфир Вечір.LIVE

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13:39 Нардеп высказалась о деле экс-руководителя киевского метро

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13:00 Зеленский отреагировал на утреннюю атаку Украины — эфир День.LIVE

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12:55 Вилкул ответил, какая ситуация с теплоснабжением в Кривом Роге

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12:36 Нардепка сказала, как за время войны изменилось количество ФЛПов

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10:44 Нардеп сказал, в каком состоянии энергосистема после атаки РФ

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10:24 Удар по многоэтажке в Кривом Роге — детали от Вилкула

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08:45 Атака на Кривой Рог и новый языковой закон — эфир Ранок.LIVE

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00:19 "Мерседесы" вместо "Запорожцев" — генерал Кривонос о ленд-лизе

24 декабря 2024
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21:42 Сколько украинцев потеряли конечности из-за войны — ответ нардепа

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17:50 Встреча Зеленского с Си и прекращение боев — эфир Вечір.LIVE

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13:39 Нардеп высказалась о деле экс-руководителя киевского метро

Text

13:00 Зеленский отреагировал на утреннюю атаку Украины — эфир День.LIVE

Text

12:55 Вилкул ответил, какая ситуация с теплоснабжением в Кривом Роге

Text

12:36 Нардепка сказала, как за время войны изменилось количество ФЛПов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:44 Нардеп сказал, в каком состоянии энергосистема после атаки РФ

Text

10:24 Удар по многоэтажке в Кривом Роге — детали от Вилкула

Text

08:45 Атака на Кривой Рог и новый языковой закон — эфир Ранок.LIVE

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00:19 "Мерседесы" вместо "Запорожцев" — генерал Кривонос о ленд-лизе

24 декабря 2024
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21:42 Сколько украинцев потеряли конечности из-за войны — ответ нардепа

Сегодня в эфире Вечір.LIVE поговорим о том, когда может состояться встреча Президента Украины Владимира Зеленского с китайским лидером Си Цзиньпинем. Также узнаем, что скрывается за призывом США к Украине о прекращении огня и отказе от всех временно оккупированных территорий.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Другие темы эфира:

  • С 1 января люди с инвалидностью могут служить: кого это касается;
  • В ВР готовят законопроект, позволяющий студентам, обучающимся в иностранных высших учебных заведениях, свободно выезжать за пределы Украины;
  • Полиции могут разрешить задерживать нарушителей комендантского часа;
  • Ермак встретился с новым послом Китая;
  • Трамп заявил, что ждет встречи с Путиным, чтобы закончить войну в Украине;
  • Дроны СБУ атаковали склад боеприпасов на одном из крупнейших полигонов РФ.

Гости сегодняшнего эфира:

  • народный депутат, член комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Руслан Горбенко;
  • эксперт Совета внешней политики "Украинская призма", преподаватель кафедры международных отношений КМА Александр Краев;
  • народный депутат, заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Тарас Тарасенко;
  • историк, военнослужащий ВСУ Александр Алферов;
  • капитан Армии обороны Израиля в запасе, военный эксперт Григорий Тамар.

Напомним, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак 25 декабря провел встречу с новоназначенным послом Китая в Украине Ма Шенкунем. Чиновник накануне вручил верительные грамоты Президенту Владимиру Зеленскому.

Также мы писали, что новоизбранный президент США Дональд Трамп дал большое обещание Украине и заявил, что вскоре закончит войну и "остановит хаос на Ближнем Востоке".

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17:51 В Украине осудили шестерых предателей, воевавших на стороне РФ

17:51 В Одессе зажгли первую свечу Хануки — как это было, фото

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:48 Гендиректор YASNO подытожил результаты рождественской атаки РФ

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13:00 Зеленский отреагировал на утреннюю атаку Украины — эфир День.LIVE

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12:55 Вилкул ответил, какая ситуация с теплоснабжением в Кривом Роге

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