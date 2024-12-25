Зустріч Зеленського з Сі та припинення боїв — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про те, коли може відбутися зустріч Президента України Володимира Зеленського з китайським лідером Сі Цзіньпінем. Також дізнаємося, що криється за закликом США до України про припинення вогню і відмову від усіх тимчасово окупованих територій.
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Інші теми ефіру:
- З 1 січня люди з інвалідністю можуть піти служити: кого це стосується;
- У ВР готують законопроєкт, що дозволить студентам, які навчаються в іноземних вищих навчальних закладах, вільно виїжджати за межі України;
- Поліції можуть дозволити затримувати порушників комендантської години;
- Єрмак зустрівся із новим послом Китаю;
- Трамп заявив, що чекає на зустріч із Путіним, щоб закінчити війну в Україні;
- Дрони СБУ атакували склад боєприпасів на одному з найбільших полігонів РФ.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- народний депутат, член комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України Руслан Горбенко;
- експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма", викладач кафедри міжнародних відносин КМА Олександр Краєв;
- народний депутат, заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Тарас Тарасенко;
- історик, військовослужбовець ЗСУ Олександр Алфьоров;
- капітан Армії оборони Ізраїлю в запасі, військовий експерт Григорій Тамар.
Нагадаємо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак 25 грудня провів зустріч з новопризначеним послом Китаю в Україні Ма Шенкунем. Посадовець напередодні вручив вірчі грамоти Президентові Володимиру Зеленському.
Також ми писали, що новообраний президент США Дональд Трамп дав велику обіцянку Україні і заявив, що невдовзі закінчить війну та "зупинить хаос на Близькому Сході".