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Зустріч Зеленського з Сі та припинення боїв — ефір Вечір.LIVE

Зустріч Зеленського з Сі та припинення боїв — ефір Вечір.LIVE

25 грудня 2024 р. 17:50

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17:50 Зустріч Зеленського з Сі та припинення боїв — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Зеленський відреагував на ранкову атаку України — ефір День.LIVE

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12:55 Вілкул відповів, яка ситуація з теплопостачанням у Кривому Розі

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18:33 Чи зменшилась кількість бізнесів "у тіні" — нардеп відповів

Text

17:50 Зустріч Зеленського з Сі та припинення боїв — ефір Вечір.LIVE

Text

13:39 Нардепка висловилась про справу екскерівника київського метро

Text

13:00 Зеленський відреагував на ранкову атаку України — ефір День.LIVE

Text

12:55 Вілкул відповів, яка ситуація з теплопостачанням у Кривому Розі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:36 Нардепка сказала, як за час війни змінилась кількість ФОПів

Text

10:44 Нардеп сказав, в якому стані енергосистема після атаки РФ

Text

10:24 Удар по багатоповерхівці в Кривому Розі — деталі від Вілкула

Text

08:45 Атака на Кривий Ріг та новий мовний закон — ефір Ранок.LIVE

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00:19 "Мерседеси" замість "Запорожців" — генерал Кривонос про ленд-ліз

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про те, коли може відбутися зустріч Президента України Володимира Зеленського з китайським лідером Сі Цзіньпінем. Також дізнаємося, що криється за закликом США до України про припинення вогню і відмову від усіх тимчасово окупованих територій.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Інші теми ефіру:

  • З 1 січня люди з інвалідністю можуть піти служити: кого це стосується;
  • У ВР готують законопроєкт, що дозволить студентам, які навчаються в іноземних вищих навчальних закладах, вільно виїжджати за межі України;
  • Поліції можуть дозволити затримувати порушників комендантської години;
  • Єрмак зустрівся із новим послом Китаю;
  • Трамп заявив, що чекає на зустріч із Путіним, щоб закінчити війну в Україні;
  • Дрони СБУ атакували склад боєприпасів на одному з найбільших полігонів РФ.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • народний депутат, член комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України Руслан Горбенко;
  • експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма", викладач кафедри міжнародних відносин КМА Олександр Краєв;
  • народний депутат, заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Тарас Тарасенко;   
  • історик, військовослужбовець ЗСУ Олександр Алфьоров;
  • капітан Армії оборони Ізраїлю в запасі, військовий експерт Григорій Тамар.

Нагадаємо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак 25 грудня провів зустріч з новопризначеним послом Китаю в Україні Ма Шенкунем. Посадовець напередодні вручив вірчі грамоти Президентові Володимиру Зеленському. 

Також ми писали, що новообраний президент США Дональд Трамп дав велику обіцянку Україні і заявив, що невдовзі закінчить війну та "зупинить хаос на Близькому Сході".

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18:59 Авіакатастрофа в Казахстані — з'явилось відео з салону літака

18:58 Нова Пошта попередила про фейкові листи від імені компанії

18:34 Нові податки з 1 січня — у Мінфіні пояснили важливі нюанси

18:33 Популярний одеський трамвай повернувся на маршрут

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:33 У Києві станцію метро Либідська закрили на вхід — яка причина

18:23 На Львівщині чиновники намагалися змити долари в унітаз — фото

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