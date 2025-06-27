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Встреча Зеленского с Путиным и вступление в ЕС — эфир День.LIVE

Встреча Зеленского с Путиным и вступление в ЕС — эфир День.LIVE

27 июня 2025 г. 13:16

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17:50 Эрдоган о переговорах, а Орбан против Украины — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Трамп удивлен Путиным — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE поговорим о подготовке встречи Президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным. Также узнаем о позиции Еврокомиссии относительно открытия переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Другие темы эфира

  • Российский удар по Днепру: количество погибших возросло, людей до сих пор ищут под завалами;
  • Минус 970 оккупантов и четыре ББМ - потери российской армии за сутки;
  • Евросоюз осудил КНДР, Иран и Беларусь за поддержку российской агрессии против Украины;
  • В Кремле отреагировали на создание трибунала по агрессии РФ и пригрозили странам-участницам.

Гости сегодняшнего эфира:

  • кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых громад" Алексей Буряченко;
  • доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой международной информации НУ "Львовская политехника" Василий Гулай;
  • народный депутат Украины пяти созывов ВРУ, второй министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Юрий Костенко;
  • народный депутат от партии "Слуга народа", член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк;
  • первый заместитель секретаря СНБО (2008-2011) Степан Гавриш;
  • народный депутат от партии "Слуга народа", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Леонов.

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что после обсуждения гуманитарных аспектов переговоров с Россией Украина планирует перейти к вопросу организации встречи лидеров.

Также мы писали, что в ЕС поддержали начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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