Встреча Зеленского с Путиным и вступление в ЕС — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE поговорим о подготовке встречи Президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным. Также узнаем о позиции Еврокомиссии относительно открытия переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Посмотреть эфир можно по ссылке.
Другие темы эфира
- Российский удар по Днепру: количество погибших возросло, людей до сих пор ищут под завалами;
- Минус 970 оккупантов и четыре ББМ - потери российской армии за сутки;
- Евросоюз осудил КНДР, Иран и Беларусь за поддержку российской агрессии против Украины;
- В Кремле отреагировали на создание трибунала по агрессии РФ и пригрозили странам-участницам.
Гости сегодняшнего эфира:
- кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых громад" Алексей Буряченко;
- доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой международной информации НУ "Львовская политехника" Василий Гулай;
- народный депутат Украины пяти созывов ВРУ, второй министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Юрий Костенко;
- народный депутат от партии "Слуга народа", член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк;
- первый заместитель секретаря СНБО (2008-2011) Степан Гавриш;
- народный депутат от партии "Слуга народа", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Леонов.
Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что после обсуждения гуманитарных аспектов переговоров с Россией Украина планирует перейти к вопросу организации встречи лидеров.
Также мы писали, что в ЕС поддержали начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.