Встреча Зеленского с Путиным и вступление в ЕС — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE поговорим о подготовке встречи Президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным. Также узнаем о позиции Еврокомиссии относительно открытия переговоров о вступлении Украины в ЕС.

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Другие темы эфира

Российский удар по Днепру: количество погибших возросло, людей до сих пор ищут под завалами;

Минус 970 оккупантов и четыре ББМ - потери российской армии за сутки;

Евросоюз осудил КНДР, Иран и Беларусь за поддержку российской агрессии против Украины;

В Кремле отреагировали на создание трибунала по агрессии РФ и пригрозили странам-участницам.

Гости сегодняшнего эфира:

кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых громад" Алексей Буряченко;

доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой международной информации НУ "Львовская политехника" Василий Гулай;

народный депутат Украины пяти созывов ВРУ, второй министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Юрий Костенко;

народный депутат от партии "Слуга народа", член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк;

первый заместитель секретаря СНБО (2008-2011) Степан Гавриш;

народный депутат от партии "Слуга народа", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Леонов.

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что после обсуждения гуманитарных аспектов переговоров с Россией Украина планирует перейти к вопросу организации встречи лидеров.

Также мы писали, что в ЕС поддержали начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.