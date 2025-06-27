Зустріч Зеленського з Путіним та вступ до ЄС — ефір День.LIVE

Сьогодні в ефірі День.LIVE поговоримо про підготовку зустрічі Президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним. Також дізнаємося про позицію Єврокомісії щодо відкриття переговорів про вступ України до ЄС.
Подивитися ефір можна за посиланням.
Інші теми ефіру
- Російський удар по Дніпру: кількість загиблих зросла, людей досі шукають під завалами;
- Мінус 970 окупантів і чотири ББМ — втрати російської армії за добу;
- Євросоюз засудив КНДР, Іран і Білорусь за підтримку російської агресії проти України;
- У Кремлі відреагували на створення трибуналу щодо агресії РФ і пригрозили країнам-учасницям.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;
- доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації НУ "Львівська політехніка" Василь Гулай;
- народний депутат України п’яти скликань ВРУ, другий міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки Юрій Костенко;
- народний депутат від партії "Слуга народу", член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк;
- перший заступник секретаря РНБО (2008–2011) Степан Гавриш;
- народний депутат від партії "Слуга народу", член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов.
Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що після обговорення гуманітарних аспектів перемовин з Росію Україна планує перейти до питання організації зустрічі лідерів.
Також ми писали, що у ЄС підтримали початок переговорів про вступ України до ЄС.