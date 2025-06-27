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Зустріч Зеленського з Путіним та вступ до ЄС — ефір День.LIVE

Зустріч Зеленського з Путіним та вступ до ЄС — ефір День.LIVE

27 червня 2025 р. 13:16

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13:16 Зустріч Зеленського з Путіним та вступ до ЄС — ефір День.LIVE

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08:02 Угорщина зробила велику послугу Путіну — ефір Ранок.LIVE

26 червня 2025
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19:12 Свист і вибухи — киянин розповів, як вижив після обстрілів

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17:50 Ердоган про переговори, а Орбан проти України — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Трамп здивований Путіним — ефір День.LIVE

Сьогодні в ефірі День.LIVE поговоримо про підготовку зустрічі Президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним. Також дізнаємося про позицію Єврокомісії щодо відкриття переговорів про вступ України до ЄС.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Інші теми ефіру

  • Російський удар по Дніпру: кількість загиблих зросла, людей досі шукають під завалами;
  • Мінус 970 окупантів і чотири ББМ — втрати російської армії за добу;
  • Євросоюз засудив КНДР, Іран і Білорусь за підтримку російської агресії проти України;
  • У Кремлі відреагували на створення трибуналу щодо агресії РФ і пригрозили країнам-учасницям.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;
  • доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації НУ "Львівська політехніка" Василь Гулай;
  • народний депутат України п’яти скликань ВРУ, другий міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки Юрій Костенко;
  • народний депутат від партії "Слуга народу", член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк;
  • перший заступник секретаря РНБО (2008–2011) Степан Гавриш;
  • народний депутат від партії "Слуга народу", член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що після обговорення гуманітарних аспектів перемовин з Росію Україна планує перейти до питання організації зустрічі лідерів.

Також ми писали, що у ЄС підтримали початок переговорів про вступ України до ЄС.

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13:20 Прокурори вимагають відсторонення Чернишова з посади

13:06 Ні дня без рекорду — що відбувається з курсом євро в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:04 Чернишов відкидає підозру — що віцепрем'єр заявив у залі суду

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