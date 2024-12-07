Встреча Зеленского с Макроном и Трампом в Париже — прямой эфир

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 7 декабря, находится с визитом в Париже. Там он встретится с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном и новоизбранным Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

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Встреча Зеленского с Макроном и Трампом

Известно, что встреча лидеров стран состоится в Елисейском дворце.

Одной из целей визита Зеленского является участие в открытии собора Парижской Богоматери, восстановленного после пожара, произошедшего почти пять лет назад.

Напомним, 7 декабря Зеленский прибыл в Париж. Во Франции также находится Трамп.

Известно, что украинский лидер прибудет на церемонию открытия собора Парижской Богоматери.