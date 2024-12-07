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Встреча Зеленского с Макроном и Трампом в Париже — прямой эфир

Встреча Зеленского с Макроном и Трампом в Париже — прямой эфир

7 декабря 2024 г. 17:39

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Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 7 декабря, находится с визитом в Париже. Там он встретится с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном и новоизбранным Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Посмотреть прямой эфир встречи можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Встреча Зеленского с Макроном и Трампом

Известно, что встреча лидеров стран состоится в Елисейском дворце.

Одной из целей визита Зеленского является участие в открытии собора Парижской Богоматери, восстановленного после пожара, произошедшего почти пять лет назад.

Напомним, 7 декабря Зеленский прибыл в Париж. Во Франции также находится Трамп.

Известно, что украинский лидер прибудет на церемонию открытия собора Парижской Богоматери.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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14:47 Переговоры с Россией — Ягодзинский прокомментировал возможность

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20:37 Работа светофоров во время отключений — расследование Наша Справа

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20:11 Игнатьев заявил, что Киев провалил подготовку к зиме

Text

20:06 Андрющенко ответил, сколько украинцев вернулось в Мариуполь

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18:39 Рекордная сумма — нардеп озвучил расходы бюджета Киева этого года

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17:50 Заявление Сырского и заседание МАГАТЭ — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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15:16 Военный объяснил проблемы с обеспечением в украинской армии

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14:32 День ВСУ — чего желают одесситы нашим защитникам

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13:40 Очереди на границе на праздники — в ГПСУ назвали количество