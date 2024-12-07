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Зустріч Зеленського з Макроном та Трампом у Парижі — прямий ефір

Зустріч Зеленського з Макроном та Трампом у Парижі — прямий ефір

07 грудня 2024 р. 17:39

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17:39 Зустріч Зеленського з Макроном та Трампом у Парижі — прямий ефір

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14:47 Переговори з Росією — Ягодзінський прокоментував можливість

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20:11 Ігнатьєв заявив, що Київ провалив підготовку до зими

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17:50 Заява Сирського та засідання МАГАТЕ — ефір Вечір.LIVE

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15:16 Військовий пояснив проблеми із забезпеченням в українській армії

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Президент України Володимир Зеленський у суботу, 7 грудня, перебуває з візитом у Парижі. Там він зустрінеться з Президентом Франції Емманюелем Макроном та новообраним Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Подивитися прямий ефір зустрічі можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Зустріч Зеленського з Макроном та Трампом

Відомо, що зустріч лідерів країн відбудеться в Єлисейському палаці. 

Однією з цілей візиту Зеленського є участь у відкритті собору Паризької Богоматері, відновленого після пожежі, що сталася майже п'ять років тому.

Нагадаємо, 7 грудня Зеленський прибув до Парижа. У Франції також перебуває Трамп.

Відомо, що український лідер прибуде на церемонію відкриття собору Паризької Богоматері.

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18:04 На Одещині відремонтують ліцей майже за сто мільйонів гривень

18:03 Зеленський обговорив з канцлером Австрії захист енергосистеми

17:44 У МЗС відреагували на російське втручання у вибори в Румунії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:35 В Укргідрометцентрі попередили про складні погодні умови завтра

17:26 На трасі Одеса-Рені утворились затори та черги на виїзд з України

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20:37 Робота світлофорів під час відключень — розслідування Наша Справа

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20:11 Ігнатьєв заявив, що Київ провалив підготовку до зими

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20:06 Андрющенко відповів, скільки українців повернулись в Маріуполь

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17:50 Заява Сирського та засідання МАГАТЕ — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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15:16 Військовий пояснив проблеми із забезпеченням в українській армії

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