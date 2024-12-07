Зустріч Зеленського з Макроном та Трампом у Парижі — прямий ефір

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 7 грудня, перебуває з візитом у Парижі. Там він зустрінеться з Президентом Франції Емманюелем Макроном та новообраним Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.
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Зустріч Зеленського з Макроном та Трампом
Відомо, що зустріч лідерів країн відбудеться в Єлисейському палаці.
Однією з цілей візиту Зеленського є участь у відкритті собору Паризької Богоматері, відновленого після пожежі, що сталася майже п'ять років тому.
Нагадаємо, 7 грудня Зеленський прибув до Парижа. У Франції також перебуває Трамп.
Відомо, що український лідер прибуде на церемонію відкриття собору Паризької Богоматері.