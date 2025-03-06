Встреча Зеленского с союзниками в Брюсселе — эфир Вечір.LIVE

В Брюсселе в четверг, 6 марта, состоялось внеочередное заседание Европейского Совета по обороне Европы и поддержке Украины в войне. В то же время курс доллара упал до минимума за последние три месяца из-за торговой политики президента США Дональда Трампа.
Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- народный депутат от партии "Слуга Народа", Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Руслан Горбенко;
- народный депутат от партии "Слуга народа", Комитет по вопросам экономического развития Галина Янченко;
- президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;
- военный обозреватель Давид Шарп.
Вместе с ведущей Диной Бернацкой они обсудят такие темы:
- саммит Евросовета: заявления и результаты;
- вероятное перемирие в Украине на месяц;
- отменить правовой статус для 240 тысяч украинцев в США: администрация Трампа планирует принять такое решение уже в апреле, — Reuters;
- НБУ повысил учетную ставку до 15,5% годовых;
- доллар упал до минимума за три месяца из-за торговой политики Трампа.
Напомним, издание Reuters писало, что администрация Трампа хочет отменить право на легальное пребывание в стране для 240 тысяч беженцев из Украины.
А французская компания Eutelsat может заместить терминалы связи Starlink в Украине.