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Встреча Зеленского с союзниками в Брюсселе — эфир Вечір.LIVE

Встреча Зеленского с союзниками в Брюсселе — эфир Вечір.LIVE

6 марта 2025 г. 17:50

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17:50 Встреча Зеленского с союзниками в Брюсселе — эфир Вечір.LIVE

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16:45 Рютте и Дуда делают важное заявление по Украине — трансляция

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16:15 Выступление Келлога в Вашингтоне по Украине — прямой эфир

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15:20 Умеров встретился с Борисом Писториусом — прямой эфир

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13:00 Зеленский приехал в Брюссель — эфир День.LIVE

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11:24 Саммит ЕС по Украине и европейской обороне — прямой эфир

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08:00 Франция готова ввести войска в Украину — эфир Ранок.LIVE

5 марта 2025
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19:00 Коррупция в киевской власти — эфир Киевское время

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17:50 Условие Трампа по Украине и позиция Зеленского — эфир Вечір.LIVE

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13:08 Макрон готовит срочное обращение к Трампу — эфир День.LIVE

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17:50 Встреча Зеленского с союзниками в Брюсселе — эфир Вечір.LIVE

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16:45 Рютте и Дуда делают важное заявление по Украине — трансляция

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16:15 Выступление Келлога в Вашингтоне по Украине — прямой эфир

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15:20 Умеров встретился с Борисом Писториусом — прямой эфир

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13:00 Зеленский приехал в Брюссель — эфир День.LIVE

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11:24 Саммит ЕС по Украине и европейской обороне — прямой эфир

Text

08:00 Франция готова ввести войска в Украину — эфир Ранок.LIVE

5 марта 2025
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19:00 Коррупция в киевской власти — эфир Киевское время

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17:50 Условие Трампа по Украине и позиция Зеленского — эфир Вечір.LIVE

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13:08 Макрон готовит срочное обращение к Трампу — эфир День.LIVE

В Брюсселе в четверг, 6 марта, состоялось внеочередное заседание Европейского Совета по обороне Европы и поддержке Украины в войне. В то же время курс доллара упал до минимума за последние три месяца из-за торговой политики президента США Дональда Трампа.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • народный депутат от партии "Слуга Народа", Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Руслан Горбенко;
  • народный депутат от партии "Слуга народа", Комитет по вопросам экономического развития Галина Янченко;
  • президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;
  • военный обозреватель Давид Шарп.

Вместе с ведущей Диной Бернацкой они обсудят такие темы:

  • саммит Евросовета: заявления и результаты;
  • вероятное перемирие в Украине на месяц;
  • отменить правовой статус для 240 тысяч украинцев в США: администрация Трампа планирует принять такое решение уже в апреле, — Reuters;
  • НБУ повысил учетную ставку до 15,5% годовых;
  • доллар упал до минимума за три месяца из-за торговой политики Трампа.

Напомним, издание Reuters писало, что администрация Трампа хочет отменить право на легальное пребывание в стране для 240 тысяч беженцев из Украины.

А французская компания Eutelsat может заместить терминалы связи Starlink в Украине.

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19:07 Реброва могут досрочно уволить — кто возглавит сборную Украины

18:55 Ракетный удар по гостинице — в Кривом Роге увеличились жертвы

18:54 Зеленський назвав кроки, які змусять Росію завершити війну

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:42 Должны знать все учителя в Украине — что происходит с зарплатами

18:30 Наловили рыбы на 2 миллиона — на Одесчине задержали браконьеров

18:26 Зеленский подвел итоги саммита в Брюсселе

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17:50 Встреча Зеленского с союзниками в Брюсселе — эфир Вечір.LIVE

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16:45 Рютте и Дуда делают важное заявление по Украине — трансляция

Text

16:15 Выступление Келлога в Вашингтоне по Украине — прямой эфир

Text

15:20 Умеров встретился с Борисом Писториусом — прямой эфир

Text

13:00 Зеленский приехал в Брюссель — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:24 Саммит ЕС по Украине и европейской обороне — прямой эфир

Text

08:00 Франция готова ввести войска в Украину — эфир Ранок.LIVE

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