Зустріч Зеленського із союзниками в Брюсселі — ефір Вечір.LIVE

У Брюсселі у четвер, 6 березня, відбулося позачергове засідання Європейської Ради щодо оборони Європи та підтримки України у війні. Водночас курс долара впав до мінімуму за останні три місяці через торговельну політику президента США Дональда Трампа.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- народний депутат від партії "Слуга Народу", Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України Руслан Горбенко;
- народна депутатка від партії "Слуга Народу", Комітет з питань економічного розвитку Галина Янченко;
- президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;
- військовий оглядач Давид Шарп.
Разом з ведучою Діною Бернацькою вони обговорять такі теми:
- саміт Євроради: заяви та результати;
- ймовірне перемирʼя в Україні на місяць;
- скасувати правовий статус для 240 тисяч українців в США: адміністрація Трампа планує ухвалити таке рішення вже у квітні, — Reuters;
- НБУ підвищив облікову ставку до 15,5% річних;
- долар впав до мінімуму за три місяці через торговельну політику Трампа.
Нагадаємо, видання Reuters писало, що адміністрація Трампа хоче скасувати право на легальне перебування в країні для 240 тисяч біженців з України.
А французька компанія Eutelsat може замістити термінали зв'язку Starlink в Україні.