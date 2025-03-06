Зустріч Зеленського із союзниками в Брюсселі — ефір Вечір.LIVE

У Брюсселі у четвер, 6 березня, відбулося позачергове засідання Європейської Ради щодо оборони Європи та підтримки України у війні. Водночас курс долара впав до мінімуму за останні три місяці через торговельну політику президента США Дональда Трампа.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

народний депутат від партії "Слуга Народу", Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України Руслан Горбенко;

народна депутатка від партії "Слуга Народу", Комітет з питань економічного розвитку Галина Янченко;

президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;

військовий оглядач Давид Шарп.

Разом з ведучою Діною Бернацькою вони обговорять такі теми:

саміт Євроради: заяви та результати;

ймовірне перемирʼя в Україні на місяць;

скасувати правовий статус для 240 тисяч українців в США: адміністрація Трампа планує ухвалити таке рішення вже у квітні, — Reuters;

НБУ підвищив облікову ставку до 15,5% річних;

долар впав до мінімуму за три місяці через торговельну політику Трампа.

Нагадаємо, видання Reuters писало, що адміністрація Трампа хоче скасувати право на легальне перебування в країні для 240 тисяч біженців з України.

А французька компанія Eutelsat може замістити термінали зв'язку Starlink в Україні.