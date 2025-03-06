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Зустріч Зеленського із союзниками в Брюсселі — ефір Вечір.LIVE

Зустріч Зеленського із союзниками в Брюсселі — ефір Вечір.LIVE

06 березня 2025 р. 17:50

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17:50 Зустріч Зеленського із союзниками в Брюсселі — ефір Вечір.LIVE

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16:45 Рютте і Дуда роблять важливу заяву щодо України — трансляція

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16:15 Виступ Келлога у Вашингтоні щодо України — прямий ефір

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15:20 Умєров зустрівся з Борисом Пісторіусом — прямий ефір

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13:00 Зеленський приїхав до Брюсселя — ефір День.LIVE

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11:24 Саміт ЄС щодо України та європейської оборони — прямий ефір

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08:00 Франція готова ввести війська в Україну — ефір Ранок.LIVE

5 березня 2025
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19:00 Корупція у київській владі — ефір Київський час

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17:50 Умова Трампа щодо України і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

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13:08 Макрон готує термінове звернення до Трампа — ефір День.LIVE

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17:50 Зустріч Зеленського із союзниками в Брюсселі — ефір Вечір.LIVE

Text

16:45 Рютте і Дуда роблять важливу заяву щодо України — трансляція

Text

16:15 Виступ Келлога у Вашингтоні щодо України — прямий ефір

Text

15:20 Умєров зустрівся з Борисом Пісторіусом — прямий ефір

Text

13:00 Зеленський приїхав до Брюсселя — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:24 Саміт ЄС щодо України та європейської оборони — прямий ефір

Text

08:00 Франція готова ввести війська в Україну — ефір Ранок.LIVE

5 березня 2025
Text

19:00 Корупція у київській владі — ефір Київський час

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17:50 Умова Трампа щодо України і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

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13:08 Макрон готує термінове звернення до Трампа — ефір День.LIVE

У Брюсселі у четвер, 6 березня, відбулося позачергове засідання Європейської Ради щодо оборони Європи та підтримки України у війні. Водночас курс долара впав до мінімуму за останні три місяці через торговельну політику президента США Дональда Трампа.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть: 

  • народний депутат від партії "Слуга Народу", Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України Руслан Горбенко; 
  • народна депутатка від партії "Слуга Народу", Комітет з питань економічного розвитку Галина Янченко;
  • президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;  
  • військовий оглядач Давид Шарп.

Разом з ведучою Діною Бернацькою вони обговорять такі теми:

  • саміт Євроради: заяви та результати; 
  • ймовірне перемирʼя в Україні на місяць;
  • скасувати правовий статус для 240 тисяч українців в США: адміністрація Трампа планує ухвалити таке рішення вже у квітні, — Reuters;
  • НБУ підвищив облікову ставку до 15,5% річних;
  • долар впав до мінімуму за три місяці через торговельну політику Трампа.

Нагадаємо, видання Reuters писало, що адміністрація Трампа хоче скасувати право на легальне перебування в країні для 240 тисяч біженців з України.

А французька компанія Eutelsat може замістити термінали зв'язку Starlink в Україні. 

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18:30 Наловили риби на 2 мільйони — на Одещині затримали бракон'єрів

18:26 Зеленський підбив підсумки саміту в Брюсселі

18:22 Путін зробив цинічну заяву щодо переговорів про завершення війни

18:11 Келлог зробив заяву про "сварку" між Зеленським і Трампом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:09 Скасування дозволів для біженців у США — Білий дім відреагував

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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