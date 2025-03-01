Встреча Зеленского и Стармера — эфир Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский 1 марта прибыл в Великобританию. Там он встретится с премьер-министром страны Киром Стармером.

О чем будут говорить лидеры — смотрите вживую в эфире Новини.LIVE.

Встреча Зеленского и Стармера

После встречи с Дональдом Трампом в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон. Он проведет переговоры с премьером Британии Киром Стармером перед саммитом европейских лидеров.

Как известно, они встретятся на Даунинг-стрит сегодня во второй половине дня.

Напомним, Зеленский встретится с королем Британии Чарльзом III 2 марта. Разговор будет касаться поддержки Украины.

Также мы писали, что Великобритания не пригласила лидеров Балтии на саммит европейских лидеров. Руководство стран возмутилось и выразило свое недовольство.