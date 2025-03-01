Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Зустріч Зеленського і Стармера — ефір Новини.LIVE arrow
Зустріч Зеленського і Стармера — ефір Новини.LIVE

Зустріч Зеленського і Стармера — ефір Новини.LIVE

01 березня 2025 р. 17:57

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

17:57 Зустріч Зеленського і Стармера — ефір Новини.LIVE

Text

15:34 Зеленський прибув до Лондона — ефір Новини.LIVE

Text

00:50Трамп покинув Вашингтон після переговорів із Зеленським

28 лютого 2025
Text

18:49 Трамп ефектно зустрів Зеленського у Білому домі — відео

Text

17:50 Зеленський прибув у Вашингтон — ефір Вечір.LIVE

Text

13:10 Візит Зеленського до США та заява Трампа про мир — ефір День.LIVE

Text

11:54 Цимбалюк пояснив, чому заборона на виїзд для митців — не вихід

Text

08:00 Зеленський зустрінеться з Трампом у США — ефір Ранок.LIVE

27 лютого 2025
Text

22:55 Пресконференція Трампа та Стармера — прямий ефір

Text

17:58 Чому Сирський терміново поїхав на фронт — ефір Вечір.LIVE

Text

17:57 Зустріч Зеленського і Стармера — ефір Новини.LIVE

Text

15:34 Зеленський прибув до Лондона — ефір Новини.LIVE

Text

00:50 Трамп покинув Вашингтон після переговорів із Зеленським

28 лютого 2025
Text

18:49 Трамп ефектно зустрів Зеленського у Білому домі — відео

Text

17:50 Зеленський прибув у Вашингтон — ефір Вечір.LIVE

Text

13:10 Візит Зеленського до США та заява Трампа про мир — ефір День.LIVE

Text

11:54 Цимбалюк пояснив, чому заборона на виїзд для митців — не вихід

Text

08:00 Зеленський зустрінеться з Трампом у США — ефір Ранок.LIVE

27 лютого 2025
Text

22:55 Пресконференція Трампа та Стармера — прямий ефір

Text

17:58 Чому Сирський терміново поїхав на фронт — ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський 1 березня прибув до Великої Британії. Там він зустрінеться з прем'єр-міністром країни Кіром Стармером.

Про що говоритимуть лідери — дивіться наживо в ефірі Новини.LIVE.

Зустріч Зеленського і Стармера

Після зустрічі з Дональдом Трампом у Вашингтоні Президент України Володимир Зеленський прибув до Лондона. Він проведе переговори з прем’єром Британії Кіром Стармером перед самітом європейських лідерів. 

Як відомо, вони зустрінуться на Даунінг-стріт сьогодні в другій половині дня.

Нагадаємо, Зеленський зустрінеться з королем Британії Чарльзом III 2 березня. Розмова стосуватиметься підтримки України. 

Також ми писали, що Британія не запросила лідерів Балтії на саміт європейських лідерів. Керівництво країн обурилось та висловило своє невдоволення. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

19:17 Сирський відповів, як фортифікації Бахмута допомогли в обороні

19:16 Дуда порадив Зеленському вести спокійні переговори з Трампом

19:09 Що відомо про журналіста, який дорікнув Зеленському за костюм

19:02 Проблема "старих" доларів — чи можна обміняти купюри 2003 року

18:58 У США приземлився літак, в якого загорівся двигун — відео

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:57 Тарифи в Одесі у березні — чи буде подорожчання на послуги

18:40 Ще одна категорія чоловіків може отримати відстрочку — хто саме

18:39 Усик яскраво станцював із Дорофєєвою в клубі та потрапив на відео

18:39 У Німеччині наполягають на розблокуванні допомоги для України

18:28 В Одесі відремонтують старий будинок за 30 млн грн — який саме

19:17 Сирський відповів, як фортифікації Бахмута допомогли в обороні

19:16 Дуда порадив Зеленському вести спокійні переговори з Трампом

19:09 Що відомо про журналіста, який дорікнув Зеленському за костюм

19:02 Проблема "старих" доларів — чи можна обміняти купюри 2003 року

18:58 У США приземлився літак, в якого загорівся двигун — відео

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:57 Тарифи в Одесі у березні — чи буде подорожчання на послуги

18:40 Ще одна категорія чоловіків може отримати відстрочку — хто саме

18:39 Усик яскраво станцював із Дорофєєвою в клубі та потрапив на відео

18:39 У Німеччині наполягають на розблокуванні допомоги для України

18:28 В Одесі відремонтують старий будинок за 30 млн грн — який саме

06:40 Брухт можна вигідно здати — скільки дають за латунь у березні

06:22 Нові тарифи у березні — скільки доведеться платити за комуналку

28 лютого 2025

18:33 Одеські Міражі Каліпсо — сучасне мистецтво в період війни

06:40 Нові ціни на алюміній — де дорожче приймають брухт у лютому

06:33 Підвищення заробітної плати в Україні — блеф чи реальність

06:20 В Україні скасували Господарський кодекс — що це означає

27 лютого 2025

06:40 Куди вигідно нести мідь — нові ціни на кольорові метали в Україні

06:15 Дешеві ліки та перевірка декларацій — що зміниться з 1 березня

05:44 Буданов розповів про мир у 2025 році та подальші плани РФ

26 лютого 2025

17:44 Україна чи ЄС — де дешевший проїзд у громадському транспорті

Text

17:57 Зустріч Зеленського і Стармера — ефір Новини.LIVE

Text

15:34 Зеленський прибув до Лондона — ефір Новини.LIVE

Text

00:50 Трамп покинув Вашингтон після переговорів із Зеленським

28 лютого 2025
Text

18:49 Трамп ефектно зустрів Зеленського у Білому домі — відео

Text

17:50 Зеленський прибув у Вашингтон — ефір Вечір.LIVE

Text

13:10 Візит Зеленського до США та заява Трампа про мир — ефір День.LIVE

Text

11:54 Цимбалюк пояснив, чому заборона на виїзд для митців — не вихід

Text

08:00 Зеленський зустрінеться з Трампом у США — ефір Ранок.LIVE

27 лютого 2025
Text

22:55 Пресконференція Трампа та Стармера — прямий ефір

Text

17:58 Чому Сирський терміново поїхав на фронт — ефір Вечір.LIVE