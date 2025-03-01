Зустріч Зеленського і Стармера — ефір Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський 1 березня прибув до Великої Британії. Там він зустрінеться з прем'єр-міністром країни Кіром Стармером.

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Зустріч Зеленського і Стармера

Після зустрічі з Дональдом Трампом у Вашингтоні Президент України Володимир Зеленський прибув до Лондона. Він проведе переговори з прем’єром Британії Кіром Стармером перед самітом європейських лідерів.

Як відомо, вони зустрінуться на Даунінг-стріт сьогодні в другій половині дня.

Нагадаємо, Зеленський зустрінеться з королем Британії Чарльзом III 2 березня. Розмова стосуватиметься підтримки України.

Також ми писали, що Британія не запросила лідерів Балтії на саміт європейських лідерів. Керівництво країн обурилось та висловило своє невдоволення.