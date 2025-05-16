Встреча Украины и США и новости от Трампа — эфир День.LIVE

В пятницу, 16 мая, в Стамбуле состоялась трехсторонняя встреча Турции, США и Украины. Также сегодня ожидаются переговоры между делегациями Украины и России.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в пятницу, 16 мая.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Политолог Петр Олещук;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Андрей Веселовский;

Народный депутат Украины, фракция "Батькивщина", член Комитета по вопросам правовой политики, Первый заместитель главы Украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев;

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук;

Политтехнолог Олег Постернак;

Президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Елена Гайдамаха.

О чем будут говорить в эфире День.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать следующие темы:

"Посмотрим, что будет с Украиной и РФ": Трамп ответил, когда встретится с Путиным;

Задушить экономику России раз и навсегда: Европа готовит радикальный шаг, — Politico;

Стартовали переговоры Украины, США и Турции: у американцев настроение "мрачное";

Путин готовит новое наступление, поскольку Трамп отказывается вооружать Украину, — WSJ;

The Telegraph о переговорах в Стамбуле: Исторический день превратился в фарс и неразбериху;

"Единственный, кто сейчас не прав": Мерц прокомментировал отсутствие Путина на переговорах;

Украина потеряла F-16: Воздушные силы раскрыли детали;

Поджог дома Стармера: в серии инцидентов обвиняют 21-летнего украинца.

Ранее мы информировали, что в Стамбуле журналисты уже вторые сутки ждут переговоров между Украиной и РФ.

Уже известно, кто будет представлять Украину на переговорах с российской делегацией в Стамбуле.