Встреча Украины и США и новости от Трампа — эфир День.LIVE

В пятницу, 16 мая, в Стамбуле состоялась трехсторонняя встреча Турции, США и Украины. Также сегодня ожидаются переговоры между делегациями Украины и России.
Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в пятницу, 16 мая.
Гости эфира День.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- Политолог Петр Олещук;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Андрей Веселовский;
- Народный депутат Украины, фракция "Батькивщина", член Комитета по вопросам правовой политики, Первый заместитель главы Украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев;
- Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук;
- Политтехнолог Олег Постернак;
- Президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Елена Гайдамаха.
О чем будут говорить в эфире День.LIVE
Во время эфира гости будут обсуждать следующие темы:
- "Посмотрим, что будет с Украиной и РФ": Трамп ответил, когда встретится с Путиным;
- Задушить экономику России раз и навсегда: Европа готовит радикальный шаг, — Politico;
- Стартовали переговоры Украины, США и Турции: у американцев настроение "мрачное";
- Путин готовит новое наступление, поскольку Трамп отказывается вооружать Украину, — WSJ;
- The Telegraph о переговорах в Стамбуле: Исторический день превратился в фарс и неразбериху;
- "Единственный, кто сейчас не прав": Мерц прокомментировал отсутствие Путина на переговорах;
- Украина потеряла F-16: Воздушные силы раскрыли детали;
- Поджог дома Стармера: в серии инцидентов обвиняют 21-летнего украинца.
Ранее мы информировали, что в Стамбуле журналисты уже вторые сутки ждут переговоров между Украиной и РФ.
Уже известно, кто будет представлять Украину на переговорах с российской делегацией в Стамбуле.