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Встреча Украины и США и новости от Трампа — эфир День.LIVE

Встреча Украины и США и новости от Трампа — эфир День.LIVE

16 мая 2025 г. 13:04

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В пятницу, 16 мая, в Стамбуле состоялась трехсторонняя встреча Турции, США и Украины. Также сегодня ожидаются переговоры между делегациями Украины и России.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в пятницу, 16 мая.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Политолог Петр Олещук;
  • Чрезвычайный и Полномочный Посол Андрей Веселовский;
  • Народный депутат Украины, фракция "Батькивщина", член Комитета по вопросам правовой политики, Первый заместитель главы Украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев;
  • Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук;
  • Политтехнолог Олег Постернак;
  • Президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Елена Гайдамаха.

О чем будут говорить в эфире День.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать следующие темы:

  • "Посмотрим, что будет с Украиной и РФ": Трамп ответил, когда встретится с Путиным;
  • Задушить экономику России раз и навсегда: Европа готовит радикальный шаг, — Politico;
  • Стартовали переговоры Украины, США и Турции: у американцев настроение "мрачное";
  • Путин готовит новое наступление, поскольку Трамп отказывается вооружать Украину, — WSJ;
  • The Telegraph о переговорах в Стамбуле: Исторический день превратился в фарс и неразбериху;
  • "Единственный, кто сейчас не прав": Мерц прокомментировал отсутствие Путина на переговорах;
  • Украина потеряла F-16: Воздушные силы раскрыли детали;
  • Поджог дома Стармера: в серии инцидентов обвиняют 21-летнего украинца.

Ранее мы информировали, что в Стамбуле журналисты уже вторые сутки ждут переговоров между Украиной и РФ.

Уже известно, кто будет представлять Украину на переговорах с российской делегацией в Стамбуле.

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13:12 В Днепре прогремели мощные взрывы — что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:10 UNHCR Ukraine предоставит по 10,8 тыс. грн — кто в списке

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17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

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21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона