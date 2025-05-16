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Зустріч України й США та новини від Трампа — ефір День.LIVE

Зустріч України й США та новини від Трампа — ефір День.LIVE

16 травня 2025 р. 13:04

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Зустріч України й США та новини від Трампа — ефір День.LIVE

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У п'ятницю, 16 травня, у Стамбулі відбулася тристороння зустріч Туреччини, США та України. Також сьогодні очікуються переговори між делегаціями України та Росії.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 16 травня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Політолог Петро Олещук;
  • Надзвичайний і Повноважний Посол Андрій Веселовський;
  • Народний депутат України, фракція "Батьківщина", член Комітету з питань правової політики, Перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв;
  • Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук;
  • Політтехнолог Олег Постернак;
  • Президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Олена Гайдамаха.

Про що говоритимуть в ефірі День.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть наступні теми:

  • "Побачимо, що буде з Україною та РФ": Трамп відповів, коли зустрінеться з Путіним;
  • Задушити економіку Росії раз і назавжди: Європа готує радикальний крок, — Politico;
  • Стартували переговори України, США і Туреччини: в американців настрій "похмурий";
  • Путін готує новий наступ, оскільки Трамп відмовляється озброювати Україну, — WSJ;
  • The Telegraph про переговори у Стамбулі: Історичний день перетворився на фарс і плутанину;
  • "Єдиний, хто зараз неправий": Мерц прокоментував відсутність Путіна на переговорах;
  • Україна втратила F-16: Повітряні сили розкрили деталі;
  • Підпал будинку Стармера: у серії інцидентів звинувачують 21-річного українця.

Раніше ми інформували, що у Стамбулі журналісти вже другу добу чекають на переговори між Україною та РФ.

Вже відомо, хто представлятиме Україну на перемовинах з російською делегацією у Стамбулі.

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13:32 Погрожував дітям під наркотиками — яке покарання отримав киянин

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:20 Найбагатші спортсмени — скільки заробляють і хто очолює рейтинг

13:20 Ворог вивів свої кораблі в Чорне море — небезпека для Одещини

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