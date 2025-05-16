Зустріч України й США та новини від Трампа — ефір День.LIVE

У п'ятницю, 16 травня, у Стамбулі відбулася тристороння зустріч Туреччини, США та України. Також сьогодні очікуються переговори між делегаціями України та Росії.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 16 травня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Політолог Петро Олещук;

Надзвичайний і Повноважний Посол Андрій Веселовський;

Народний депутат України, фракція "Батьківщина", член Комітету з питань правової політики, Перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв;

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук;

Політтехнолог Олег Постернак;

Президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Олена Гайдамаха.

Про що говоритимуть в ефірі День.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть наступні теми:

"Побачимо, що буде з Україною та РФ": Трамп відповів, коли зустрінеться з Путіним;

Задушити економіку Росії раз і назавжди: Європа готує радикальний крок, — Politico;

Стартували переговори України, США і Туреччини: в американців настрій "похмурий";

Путін готує новий наступ, оскільки Трамп відмовляється озброювати Україну, — WSJ;

The Telegraph про переговори у Стамбулі: Історичний день перетворився на фарс і плутанину;

"Єдиний, хто зараз неправий": Мерц прокоментував відсутність Путіна на переговорах;

Україна втратила F-16: Повітряні сили розкрили деталі;

Підпал будинку Стармера: у серії інцидентів звинувачують 21-річного українця.

Раніше ми інформували, що у Стамбулі журналісти вже другу добу чекають на переговори між Україною та РФ.

Вже відомо, хто представлятиме Україну на перемовинах з російською делегацією у Стамбулі.