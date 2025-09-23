Встреча Трампа и Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН во вторник, 23 сентября. Переговоры запланированы ориентировочно на 20:00.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE во вторник, 23 сентября.

Гости эфира Вечер.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Юрий Камельчук — народный депутат Украины, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;

Владимир Пузырко — дипломат, юрист-международник;

Александр Павличенко — исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека.

Напомним, что Трамп уже выступил с речью на Генассамблее ООН. Он сделал ряд заявлений, в том числе относительно войны в Украине. Зеленский также принял участие в открытии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее Зеленский заявлял, что во время встречи с Трампом на полях Генассамблеи ООН хотел бы получить четкие ответы относительно гарантий безопасности. А также обсудить санкции против РФ.