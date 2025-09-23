Зустріч Трампа та Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з президентом США Дональдом Трампом на полях Генасамблеї ООН у вівторок, 23 вересня. Переговори заплановані орієнтовно на 20:00.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 23 вересня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Юрій Камельчук — народний депутат України, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи;

Володимир Пузирко — дипломат, юрист-міжнародник;

Олександр Павліченко — виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини.

Нагадаємо, що Трамп вже виступив із промовою на Генасамблеї ООН. Він зробив низку заяв, у тому числі щодо війни в Україні. Зеленський також взяв участь у відкритті 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Раніше Зеленський заявляв, що під час зустрічі з Трампом на полях Генасамблеї ООН хотів би отримати чіткі відповіді щодо гарантій безпеки. А також обговорити санкції проти РФ.