Зустріч Трампа та Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з президентом США Дональдом Трампом на полях Генасамблеї ООН у вівторок, 23 вересня. Переговори заплановані орієнтовно на 20:00.
Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 23 вересня.
Гості ефіру Вечір.LIVE
Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:
- Юрій Камельчук — народний депутат України, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи;
- Володимир Пузирко — дипломат, юрист-міжнародник;
- Олександр Павліченко — виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини.
Нагадаємо, що Трамп вже виступив із промовою на Генасамблеї ООН. Він зробив низку заяв, у тому числі щодо війни в Україні. Зеленський також взяв участь у відкритті 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Раніше Зеленський заявляв, що під час зустрічі з Трампом на полях Генасамблеї ООН хотів би отримати чіткі відповіді щодо гарантій безпеки. А також обговорити санкції проти РФ.