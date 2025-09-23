Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Зустріч Трампа та Зеленського — ефір Вечір.LIVE arrow
Зустріч Трампа та Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Зустріч Трампа та Зеленського — ефір Вечір.LIVE

23 вересня 2025 р. 18:08

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:08 Зустріч Трампа та Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

13:30 Рютте проводить важливу конференцію щодо України — прямий ефір

Text

13:00 США зробили несподівану заяву про захист НАТО — ефір День.LIVE

Text

08:00 У США Зеленський проведе зустріч із Трампом — ефір Ранок.LIVE

22 вересня 2025
Text

18:05 Генасамблея ООН й десятки зустрічей Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

13:22 Естонія терміново скликає засідання НАТО — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп готовий захистити Європу від Росії — ефір Ранок.LIVE

19 вересня 2025
Text

21:30 Підтримка прифронтових міст та бюджет-2026 — ефір з Гетманцевим

Text

21:00 Компенсація "єВідновлення" діє не для всіх — Наша справа

Text

17:51 Важливе рішення ЄС щодо дронів та нові санкції — ефір Вечір.LIVE

Text

18:08 Зустріч Трампа та Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

13:30 Рютте проводить важливу конференцію щодо України — прямий ефір

Text

13:00 США зробили несподівану заяву про захист НАТО — ефір День.LIVE

Text

08:00 У США Зеленський проведе зустріч із Трампом — ефір Ранок.LIVE

22 вересня 2025
Text

18:05 Генасамблея ООН й десятки зустрічей Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з президентом США Дональдом Трампом на полях Генасамблеї ООН у вівторок, 23 вересня. Переговори заплановані орієнтовно на 20:00.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 23 вересня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Юрій Камельчук — народний депутат України, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи;
  • Володимир Пузирко — дипломат, юрист-міжнародник;
  • Олександр Павліченко — виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини.

Нагадаємо, що Трамп вже виступив із промовою на Генасамблеї ООН. Він зробив низку заяв, у тому числі щодо війни в Україні. Зеленський також взяв участь у відкритті 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. 

Раніше Зеленський заявляв, що під час зустрічі з Трампом на полях Генасамблеї ООН хотів би отримати чіткі відповіді щодо гарантій безпеки. А також обговорити санкції проти РФ.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:12 Територія за парканом будинку — кому належить земля

18:09 Удари по Криму — окупанти ховаються на цивільних об’єктах

Text

18:08 Зустріч Трампа та Зеленського — ефір Вечір.LIVE

18:06 Світоліна ухвалила несподіване рішення щодо завершення сезону

18:05 Нові ціни на моркву — скільки тепер коштує кілограм

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:05 Театральний тріумф — що з квитками на виставу за романом Павлюка

17:56 Трамп зробив гучну заяву про біологічну та ядерну зброю

17:51 Трамп назвав країни-спонсори війни Росії проти України

17:45 Важливо, аби був результат — Зеленський про Генасамблею ООН

17:38 Трамп заявив про готовність ввести жорсткі мита проти РФ

18:12 Територія за парканом будинку — кому належить земля

18:09 Удари по Криму — окупанти ховаються на цивільних об’єктах

18:06 Світоліна ухвалила несподіване рішення щодо завершення сезону

18:05 Нові ціни на моркву — скільки тепер коштує кілограм

18:05 Театральний тріумф — що з квитками на виставу за романом Павлюка

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:56 Трамп зробив гучну заяву про біологічну та ядерну зброю

17:51 Трамп назвав країни-спонсори війни Росії проти України

17:45 Важливо, аби був результат — Зеленський про Генасамблею ООН

17:38 Трамп заявив про готовність ввести жорсткі мита проти РФ

17:37 Трампу вимкнули телесуфлер на початку виступу в ООН — деталі

19:46 Будівництво метро в Одесі після війни — що думають одесити

20 вересня

06:33 Чи вистачає одеситам заробітної плати — на чому економлять

19 вересня

18:43 Виїзд хлопців віком 18-22 років — як до цього ставляться одесити

06:33 Житло для внутрішньо переміщених осіб — програми та перспективи

18 вересня

21:16 Ціни на одеських ринках — чи стали дешевше овочі у вересні

18:33 Виплати та допомога 4 млн переселенців — що планують змінити

06:33 Що необхідно зробити для перемоги України – думки одеситів

17 вересня

18:47 Ризики за межами можливого — як під обстрілами рятують життя

06:33 Останні теплі дні — як змінилася вартість відпочинку в Коблевому

16 вересня

19:43 Старт опалювального сезону в Одесі — чи буде тепло в будинках

Text

18:08 Зустріч Трампа та Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

13:30 Рютте проводить важливу конференцію щодо України — прямий ефір

Text

13:00 США зробили несподівану заяву про захист НАТО — ефір День.LIVE

Text

08:00 У США Зеленський проведе зустріч із Трампом — ефір Ранок.LIVE

22 вересня
Text

18:05 Генасамблея ООН й десятки зустрічей Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Рютте проводить важливу конференцію щодо України — прямий ефір

Рютте проводить важливу конференцію щодо України — прямий ефір

23 вересня 2025 р. 13:30
США зробили несподівану заяву про захист НАТО — ефір День.LIVE

США зробили несподівану заяву про захист НАТО — ефір День.LIVE

23 вересня 2025 р. 13:00
У США Зеленський проведе зустріч із Трампом — ефір Ранок.LIVE

У США Зеленський проведе зустріч із Трампом — ефір Ранок.LIVE

23 вересня 2025 р. 08:00
Генасамблея ООН й десятки зустрічей Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Генасамблея ООН й десятки зустрічей Зеленського — ефір Вечір.LIVE

22 вересня 2025 р. 18:05
Естонія терміново скликає засідання НАТО — ефір День.LIVE

Естонія терміново скликає засідання НАТО — ефір День.LIVE

22 вересня 2025 р. 13:22
Трамп готовий захистити Європу від Росії — ефір Ранок.LIVE

Трамп готовий захистити Європу від Росії — ефір Ранок.LIVE

22 вересня 2025 р. 08:00
Підтримка прифронтових міст та бюджет-2026 — ефір з Гетманцевим

Підтримка прифронтових міст та бюджет-2026 — ефір з Гетманцевим

19 вересня 2025 р. 21:30
Компенсація "єВідновлення" діє не для всіх — Наша справа

Компенсація "єВідновлення" діє не для всіх — Наша справа

19 вересня 2025 р. 21:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації