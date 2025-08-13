Видео
Встреча Трампа и Путина тщательно готовится — эфир День.LIVE
Встреча Трампа и Путина тщательно готовится — эфир День.LIVE

Встреча Трампа и Путина тщательно готовится — эфир День.LIVE

13 августа 2025 г. 13:00

Text

Встреча Трампа и Путина тщательно готовится — эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 13 августа, приедет в Германию. Там он примет участие в видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE, который начнется в 13:00.

Эфир День.LIVE 13 августа

Также приглашенные гости вместе с ведущими обратят внимание и на заявление государственного секретаря США о запланированной на пятницу встрече Дональда Трампа с Владимиром Путиным — это является победой для Кремля и не должна восприниматься как уступка России. Также стало известно, где именно встретятся Путин и Трамп. Лидеры будут иметь переговоры на американской военной базе в Анкоридже.

Кроме того, темой разговоров станут поставки оружия Украине, запасы вооружения в США и ЕС, а также экономические прогнозы зарплат, стипендий и цен в Украине.

Гости День.LIVE 13 августа:

  • Андрей Ковалев — кандидат политических наук;
  • Олег Устенко — экономист, советник Президента в 2019-2024 годах;
  • Нина Южанина — народный депутат ("Европейская Солидарность"), Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
  • Владимир Пузырко — дипломат, юрист-международник;
  • Олег Петренко — председатель штабного фонда 3 ОШБр (Третьей отдельной штурмовой бригады);
  • Вячеслав Лихачев — специалист по востоковедению, эксперт Центра гражданских свобод;
  • Сергей Ауслендер — журналист (Израиль);
  • Вадим Васильчук — депутат Киевского городского совета ("Голос"), военнослужащий ВСУ, член комиссии КГС по вопросам образования и науки, молодежи и спорта;
  • Дмитрий Калько — член общественного совета КГГА, адвокат, правозащитник;
  • Виктория Пташник — юрист, депутат Киевского городского совета ("Европейская Солидарность").

Напомним, военнослужащие заметили, как Россия массово стягивает войска и образует новые резервы.

Между тем пресс-секретарь Белого дома США сказала, чем будет полезна встреча Трампа и Путина на Аляске.

Новости по теме

