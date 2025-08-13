Встреча Трампа и Путина тщательно готовится — эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 13 августа, приедет в Германию. Там он примет участие в видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE, который начнется в 13:00.
Эфир День.LIVE 13 августа
Также приглашенные гости вместе с ведущими обратят внимание и на заявление государственного секретаря США о запланированной на пятницу встрече Дональда Трампа с Владимиром Путиным — это является победой для Кремля и не должна восприниматься как уступка России. Также стало известно, где именно встретятся Путин и Трамп. Лидеры будут иметь переговоры на американской военной базе в Анкоридже.
Кроме того, темой разговоров станут поставки оружия Украине, запасы вооружения в США и ЕС, а также экономические прогнозы зарплат, стипендий и цен в Украине.
Гости День.LIVE 13 августа:
- Андрей Ковалев — кандидат политических наук;
- Олег Устенко — экономист, советник Президента в 2019-2024 годах;
- Нина Южанина — народный депутат ("Европейская Солидарность"), Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
- Владимир Пузырко — дипломат, юрист-международник;
- Олег Петренко — председатель штабного фонда 3 ОШБр (Третьей отдельной штурмовой бригады);
- Вячеслав Лихачев — специалист по востоковедению, эксперт Центра гражданских свобод;
- Сергей Ауслендер — журналист (Израиль);
- Вадим Васильчук — депутат Киевского городского совета ("Голос"), военнослужащий ВСУ, член комиссии КГС по вопросам образования и науки, молодежи и спорта;
- Дмитрий Калько — член общественного совета КГГА, адвокат, правозащитник;
- Виктория Пташник — юрист, депутат Киевского городского совета ("Европейская Солидарность").
Напомним, военнослужащие заметили, как Россия массово стягивает войска и образует новые резервы.
Между тем пресс-секретарь Белого дома США сказала, чем будет полезна встреча Трампа и Путина на Аляске.