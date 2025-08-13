Зустріч Трампа та Путіна ретельно готується — ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський у середу, 13 серпня, приїде до Німеччини. Там він візьме участь у відеоконференції з президентом США Дональдом Трампом.

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE, який розпочнеться о 13:00.

Ефір День.LIVE 13 серпня

Також запрошені гості разом з ведучими звернуть увагу й на заяву державного секретаря США про заплановану на п’ятницю зустріч Дональда Трампа з Володимиром Путіним — це є перемогою для Кремля і не повинна сприйматися як поступка Росії. Також стало відомо, де саме зустрінуться Путін і Трамп. Лідери матимуть переговори на американській військовій базі в Анкориджі.

Окрім того, темою розмов стане постачання зброї України, запаси озброєння в США та ЄС, а також економічні прогнози зарплат, стипендій та цін в Україні.

Гості День.LIVE 13 серпня:

Андрій Ковальов — кандидат політичних наук;

Олег Устенко — економіст, радник Президента у 2019–2024 роках;

Ніна Южаніна — народний депутат ("Європейська Солідарність"), Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики;

Володимир Пузирко — дипломат, юрист-міжнародник;

Олег Петренко — голова штабного фонду 3 ОШБр (Третьої окремої штурмової бригади);

В’ячеслав Ліхачов — фахівець зі сходознавства, експерт Центру громадянських свобод;

Сергій Ауслендер — журналіст (Ізраїль);

Вадим Васильчук — депутат Київської міської ради ("Голос"), військовослужбовець ЗСУ, член комісії КМР з питань освіти і науки, молоді та спорту;

Дмитро Калько — член громадської ради КМДА, адвокат, правозахисник;

Вікторія Пташник — юристка, депутатка Київської міської ради ("Європейська Солідарність").

Нагадаємо, військовослужбовці помітили, як Росія масово стягує війська та утворює нові резерви.

Тим часом речниця Білого дому США сказала, чим буде корисна зустріч Трампа та Путіна на алясці.