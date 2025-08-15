Встреча Трампа и Путина на Аляске — прямой эфир

В Анкоридже на Аляске началась встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Саммит состоится в формате "три на три".

Встреча Трампа и Путина в Анкоридже

Президент США и глава Кремля уже начали переговоры в Анкоридже. Трамп и Путин проведут переговоры не в формате тет-а-тет, как планировалось.

К американскому президенту присоединились госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Стив Уиткофф. Российскую делегацию, кроме Путина, представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

Ранее Путин и Трамп встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон и пожали руки.

Накануне Трамп заявил, каких результатов ожидает от диалога с Путиным, и объяснил, как будет действовать в случае отсутствия готовности Кремля к договоренностям.