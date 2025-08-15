Зустріч Трампа і Путіна на Алясці — прямий ефір

У Анкориджі на Алясці розпочалася зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Саміт відбудеться у форматі "три на три".
Подивитися прямий ефір зустрічі можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.
Зустріч Трампа і Путіна в Анкориджі
Президент США і глава Кремля вже розпочали переговори в Анкориджі. Трамп та Путін проведуть переговори не у форматі тет-а-тет, як планувалося.
До американського президента долучилися держсекретар США Марко Рубіо та спецпредставник Стів Віткофф. Російську делегацію, окрім Путіна, представляють глава МЗС РФ Сергій Лавров та помічник президента Юрій Ушаков.
Раніше Путін і Трамп зустрілися на військовій базі Елмендорф-Річардсон та потиснули руки.
Напередодні Трамп заявив, яких результатів очікує від діалогу з Путіним, і пояснив, як діятиме у разі відсутності готовності Кремля до домовленостей.