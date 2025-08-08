Встреча Трампа и Путина и мир с РФ в небе — эфир Вечер.LIVE

Президент США Дональд Трамп с премьером Италии Джорджией Мелони обсудил возможность переговоров с Владимиром Путиным в Риме или Ватикане. А самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко после встречи с российским диктатором предложил "воздушное перемирие" между Украиной и РФ.

О чем эфир

Среди главных тем:

Трамп готовится к встрече с Путиным, которая может состояться в Риме или Ватикане;

Лукашенко заговорил о перемирии в небе и прекращении огня между Украиной и Россией;

Китай жестко ответил США по импорту российской нефти.

На актуальные вопросы будут отвечать гости эфира:

Народный депутат "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Руслан Горбенко;

Военный юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский;

Эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва Евгений Добряк;

Историк, юрист, методист Украинского института развития образования Сергей Берендеев;

Генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос.

Напомним, Путин провел разговор с Си Цзиньпином накануне встречи с Трампом.

Кроме того, Дональд Туск заявил о "перемирии" между Украиной и РФ после разговора с Зеленским.