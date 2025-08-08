Видео
Встреча Трампа и Путина и мир с РФ в небе — эфир Вечер.LIVE
Встреча Трампа и Путина и мир с РФ в небе — эфир Вечер.LIVE

Встреча Трампа и Путина и мир с РФ в небе — эфир Вечер.LIVE

8 августа 2025 г. 17:53

7 августа 2025
Text

22:45 Трамп вышел с историческим обращением об Украине — трансляция

Text

18:06 Слова Франции о конце войны и предложение США — эфир Вечір.LIVE

Президент США Дональд Трамп с премьером Италии Джорджией Мелони обсудил возможность переговоров с Владимиром Путиным в Риме или Ватикане. А самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко после встречи с российским диктатором предложил "воздушное перемирие" между Украиной и РФ.

Посмотреть эфир Вечер.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

О чем эфир

Среди главных тем:

  • Трамп готовится к встрече с Путиным, которая может состояться в Риме или Ватикане;
  • Лукашенко заговорил о перемирии в небе и прекращении огня между Украиной и Россией;
  • Китай жестко ответил США по импорту российской нефти.

На актуальные вопросы будут отвечать гости эфира:

  • Народный депутат "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Руслан Горбенко;
  • Военный юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский;
  • Эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва Евгений Добряк;
  • Историк, юрист, методист Украинского института развития образования Сергей Берендеев;
  • Генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос.

Напомним, Путин провел разговор с Си Цзиньпином накануне встречи с Трампом.

Кроме того, Дональд Туск заявил о "перемирии" между Украиной и РФ после разговора с Зеленским.

