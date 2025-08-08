Зустріч Трампа й Путіна і мир з РФ у небі — ефір Вечір.LIVE

Відео
08 серпня 2025 р. 17:53

Президент США Дональд Трамп з прем'єркою Італії Джорджією Мелоні обговорив можливість переговорів із Володимиром Путіним у Римі чи Ватикані. А самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після зустрічі з російським диктатором запропонував "повітряне перемир'я" між Україною та РФ.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Про що ефір

Серед головних тем:

  • Трамп готується до зустрічі з Путіним, яка може відбутися у Римі або Ватикані;
  • Лукашенко заговори про перемир'я у небі й припинення вогню між Україною та Росією;
  • Китай жорстко відповів США щодо імпорту російської нафти.

На актуальні питання відповідатимуть гості ефіру:

  • Народний депутат "Слуга Народу", заступник голови Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України Руслан Горбенко;
  • Військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський;
  • Експерт-мiжнародник, народний депутат України VI скликання Євген Добряк;
  • Історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти Сергій Берендєєв;
  • Генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос.

Нагадаємо, Путін провів розмову з Сі Цзіньпіном напередодні зустрічі з Трампом.

Крім того, Дональд Туск заявив про "перемир'я" між Україною та РФ після розмови із Зеленським.

