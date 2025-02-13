Встреча Рустема Умерова с Марком Рютте — прямой эфир

Сегодня, 13 февраля, в Брюсселе состоится заседание министров обороны стран НАТО, на котором выступят Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте и министр обороны Украины Рустем Умеров. Ожидается, что ключевыми темами станут ситуация с безопасностью в регионе, военная помощь Украине и дальнейшие шаги НАТО в укреплении обороноспособности Альянса.

Встречу Рустема Умерова и Марка Рютте будет транслировать Новини.LIVE в прямом эфире.

Встреча Умерова и Рютте в Брюсселе 13 февраля

Рютте представит видение НАТО относительно современных вызовов и путей их преодоления, а Умеров будет говорить об актуальных потребностях Вооруженных Сил Украины и стратегическом сотрудничестве с партнерами.

Напомним, Рустем Умеров сообщил об усилении сотрудничества с Польшей, а также заявил о будущем Украины в НАТО.