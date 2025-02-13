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Встреча Рустема Умерова с Марком Рютте — прямой эфир

Встреча Рустема Умерова с Марком Рютте — прямой эфир

13 февраля 2025 г. 13:10

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13:10 Встреча Рустема Умерова с Марком Рютте — прямой эфир

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13:00 Условия Трампа для перемирия в Украине — эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский провел разговор с Трампом — эфир Ранок.LIVE

12 февраля 2025
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19:00 Кто и как крышует земельную мафию столицы — эфир Київського часу

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17:50 Заявление Умерова о переговорах с Россией — эфир Вечір.LIVE

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13:40 Кто покрывает земельную мафию — главное из эфира Киевское время

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13:06 Зеленский рассказал о перестрелке в ОП — эфир День.LIVE

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12:38 Волонтер объяснил, как россияне защищаются от дронов ВСУ

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15:00 Военный охарактеризовал основные способности генерала Драпатого

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13:10 Встреча Рустема Умерова с Марком Рютте — прямой эфир

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13:00 Условия Трампа для перемирия в Украине — эфир День.LIVE

Text

11:54 Командир подразделения разведки объяснил, как помогают FPV-дроны

Text

08:00 Зеленский провел разговор с Трампом — эфир Ранок.LIVE

12 февраля 2025
Text

19:00 Кто и как крышует земельную мафию столицы — эфир Київського часу

Text

17:50 Заявление Умерова о переговорах с Россией — эфир Вечір.LIVE

Text

13:40 Кто покрывает земельную мафию — главное из эфира Киевское время

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13:06 Зеленский рассказал о перестрелке в ОП — эфир День.LIVE

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12:38 Волонтер объяснил, как россияне защищаются от дронов ВСУ

Сегодня, 13 февраля, в Брюсселе состоится заседание министров обороны стран НАТО, на котором выступят Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте и министр обороны Украины Рустем Умеров. Ожидается, что ключевыми темами станут ситуация с безопасностью в регионе, военная помощь Украине и дальнейшие шаги НАТО в укреплении обороноспособности Альянса.

Встречу Рустема Умерова и Марка Рютте будет транслировать Новини.LIVE в прямом эфире.

Встреча Умерова и Рютте в Брюсселе 13 февраля

Рютте представит видение НАТО относительно современных вызовов и путей их преодоления, а Умеров будет говорить об актуальных потребностях Вооруженных Сил Украины и стратегическом сотрудничестве с партнерами.

Напомним, Рустем Умеров сообщил об усилении сотрудничества с Польшей, а также заявил о будущем Украины в НАТО.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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16:57 Эксперт объяснил, кто в Украине чаще всего болеет гриппом и ОРВИ

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15:00 Военный охарактеризовал основные способности генерала Драпатого

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13:10 Встреча Рустема Умерова с Марком Рютте — прямой эфир

Text

13:00 Условия Трампа для перемирия в Украине — эфир День.LIVE

Text

11:54 Командир подразделения разведки объяснил, как помогают FPV-дроны

Text

08:00 Зеленский провел разговор с Трампом — эфир Ранок.LIVE

12 февраля 2025
Text

19:00 Кто и как крышует земельную мафию столицы — эфир Київського часу

Text

17:50 Заявление Умерова о переговорах с Россией — эфир Вечір.LIVE

Text

13:40 Кто покрывает земельную мафию — главное из эфира Киевское время

Text

13:06 Зеленский рассказал о перестрелке в ОП — эфир День.LIVE

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12:38 Волонтер объяснил, как россияне защищаются от дронов ВСУ