Зустріч Рустема Умєрова з Марком Рютте — прямий ефір

Сьогодні, 13 лютого, в Брюсселі відбудеться засідання міністрів оборони країн НАТО, на якому виступлять Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте та міністр оборони України Рустем Умєров. Очікується, що ключовими темами стануть безпекова ситуація в регіоні, військова допомога Україні та подальші кроки НАТО у зміцненні обороноздатності Альянсу.

Зустріч Рустема Умєрова та Марка Рютте транслюватиме Новини.LIVE у прямому ефірі.

Зустріч Умєрова та Рютте в Брюсселі 13 лютого

Рютте представить бачення НАТО щодо сучасних викликів і шляхів їх подолання, а Умєров говоритиме про актуальні потреби Збройних Сил України та стратегічну співпрацю з партнерами.

Нагадаємо, Рустем Умєров повідомив про посилення співпраці з Польщею, а також заявив про майбутнє України в НАТО.