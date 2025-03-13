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Встреча Рютте и Трампа в Белом доме —прямая трансляция

Встреча Рютте и Трампа в Белом доме —прямая трансляция

13 марта 2025 г. 18:20

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18:20 Встреча Рютте и Трампа в Белом доме —прямая трансляция

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17:50 Доклад Ермака о переговорах с США в Джидде — эфир Вечір.LIVE

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14:00 Встреча министров иностранных дел G-7 — эфир Новини.LIVE

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13:11 Макрон и Стармер перешли к решительным действиям — эфир День.LIVE

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08:00 Переговоры с РФ о мире и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

12 марта 2025
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19:00 Коррупционные скандалы в столице — эфир Київського часу

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18:07 Как жить после потери — жена воина в проекте Жінки-фенікс

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17:50 Зеленский сообщил о ситуации на Курщине — эфир Вечір.LIVE

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15:58 Министры обороны НАТО в Париже говорят об Украине — трансляция

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15:10 Зеленский озвучил итоги переговоров с США — прямой эфир

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18:20 Встреча Рютте и Трампа в Белом доме —прямая трансляция

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17:50 Доклад Ермака о переговорах с США в Джидде — эфир Вечір.LIVE

Text

14:00 Встреча министров иностранных дел G-7 — эфир Новини.LIVE

Text

13:11 Макрон и Стармер перешли к решительным действиям — эфир День.LIVE

Text

08:00 Переговоры с РФ о мире и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

12 марта 2025
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19:00 Коррупционные скандалы в столице — эфир Київського часу

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18:07 Как жить после потери — жена воина в проекте Жінки-фенікс

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17:50 Зеленский сообщил о ситуации на Курщине — эфир Вечір.LIVE

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15:58 Министры обороны НАТО в Париже говорят об Украине — трансляция

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15:10 Зеленский озвучил итоги переговоров с США — прямой эфир

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Марк Рютте в четверг, 13 марта, приехал с визитом в Вашингтон. Там в Белом доме его принимает президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Рютте в Белом доме

Пресс-служба НАТО сообщала, что двусторонняя встреча планируется в 17:15 по центральноевропейскому времени. Также во время визита Рютте встретится с высокопоставленными чиновниками администрации и с Конгрессом США.

Ожидается, что лидеры обсудят такие ключевые вопросы:

  • Отношения США и НАТО;
  • Ситуация в Украине: анализ текущего состояния безопасности, особенно после недавней напряженности между Трампом и Зеленским;
  • Отношения США и Европы: обсуждение трансатлантического сотрудничества, экономических вопросов и вопросов безопасности и совместных стратегий по глобальным вызовам.

Ранее генсек НАТО во время выступления на пресс-конференции в Косово 11 марта заявил, что поддерживает Трампа по вопросу гарантий безопасности для Украины.

Напомним, вчера Трамп встретился в Овальном кабинете с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином.

Кроме того, Трамп пригрозил ЕС ввести 200% пошлины на импорт алкогольной продукции в ответ на наложение пошлины на США.

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19:00 В Одессе запустили уникальную программу — какие у нее плюсы

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18:59 Трамп похвалил себя, что НАТО стало намного сильнее

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:59 В СНБО прокомментировали заявление Путина о перемирии в Украине

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18:57 "Путину выгодно перемирие" — согласится ли РФ остановить войну

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18:20 Встреча Рютте и Трампа в Белом доме —прямая трансляция

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17:50 Доклад Ермака о переговорах с США в Джидде — эфир Вечір.LIVE

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14:00 Встреча министров иностранных дел G-7 — эфир Новини.LIVE

Text

13:11 Макрон и Стармер перешли к решительным действиям — эфир День.LIVE

Text

08:00 Переговоры с РФ о мире и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

12 марта 2025
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19:00 Коррупционные скандалы в столице — эфир Київського часу

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18:07 Как жить после потери — жена воина в проекте Жінки-фенікс

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17:50 Зеленский сообщил о ситуации на Курщине — эфир Вечір.LIVE

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15:58 Министры обороны НАТО в Париже говорят об Украине — трансляция

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15:10 Зеленский озвучил итоги переговоров с США — прямой эфир