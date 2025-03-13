Встреча Рютте и Трампа в Белом доме —прямая трансляция

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Марк Рютте в четверг, 13 марта, приехал с визитом в Вашингтон. Там в Белом доме его принимает президент США Дональд Трамп.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Рютте в Белом доме
Пресс-служба НАТО сообщала, что двусторонняя встреча планируется в 17:15 по центральноевропейскому времени. Также во время визита Рютте встретится с высокопоставленными чиновниками администрации и с Конгрессом США.
Ожидается, что лидеры обсудят такие ключевые вопросы:
- Отношения США и НАТО;
- Ситуация в Украине: анализ текущего состояния безопасности, особенно после недавней напряженности между Трампом и Зеленским;
- Отношения США и Европы: обсуждение трансатлантического сотрудничества, экономических вопросов и вопросов безопасности и совместных стратегий по глобальным вызовам.
Ранее генсек НАТО во время выступления на пресс-конференции в Косово 11 марта заявил, что поддерживает Трампа по вопросу гарантий безопасности для Украины.
Напомним, вчера Трамп встретился в Овальном кабинете с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином.
Кроме того, Трамп пригрозил ЕС ввести 200% пошлины на импорт алкогольной продукции в ответ на наложение пошлины на США.