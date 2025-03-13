Зустріч Рютте та Трампа у Білому домі — пряма трансляція

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Марк Рютте у четвер, 13 березня, приїхав з візитом до Вашингтону. Там у Білому домі його приймає президент США Дональд Трамп.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Рютте у Білому домі

Пресслужба НАТО повідомляла, що двостороння зустріч планується о 17:15 за центральноєвропейським часом. Також під час візиту Рютте зустрінеться з високопосадовцями адміністрації та з Конгресом США.

Очікується, що лідери обговорять такі ключові питання:

Відносини США та НАТО;

Ситуація в Україні: аналіз поточного стану безпеки, особливо після нещодавньої напруженості між Трампом та Зеленським;

Відносини США та Європи: обговорення трансатлантичної співпраці, економічних та безпекових питань та спільних стратегій щодо глобальних викликів.

Раніше генсек НАТО під час виступу на пресконференції у Косово 11 березня заявив, що підтримує Трампа стосовно питання безпекових гарантій для України.

Нагадаємо, вчора Трамп зустрівся в Овальному кабінеті з прем'єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном.

Крім того, Трамп пригрозив ЄС ввести 200% мита на імпорт алкогольної продукції у відповідь на накладення мита на США.