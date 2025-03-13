Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Зустріч Рютте та Трампа у Білому домі — пряма трансляція arrow
Зустріч Рютте та Трампа у Білому домі — пряма трансляція

Зустріч Рютте та Трампа у Білому домі — пряма трансляція

13 березня 2025 р. 18:20

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:20 Зустріч Рютте та Трампа у Білому домі — пряма трансляція

Text

17:50 Доповідь Єрмака про переговори зі США у Джидді — ефір Вечір.LIVE

Text

14:00 Зустріч міністрів закордонних справ G-7 — ефір Новини.LIVE

Text

13:11 Макрон та Стармер перейшли до рішучих дій — ефір День.LIVE

Text

08:00 Переговори з РФ про мир та ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

12 березня 2025
Text

19:00 Корупційні скандали в столиці — ефір Київського часу

Text

18:07 Як жити після втрати — дружина воїна у проєкті Жінки-фенікс

Text

17:50 Зеленський повідомив про ситуацію на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

15:58 Міністри оборони НАТО в Парижі говорять про Україну — трансляція

Text

15:10 Зеленський озвучив підсумки переговорів зі США — прямий ефір

Text

18:20 Зустріч Рютте та Трампа у Білому домі — пряма трансляція

Text

17:50 Доповідь Єрмака про переговори зі США у Джидді — ефір Вечір.LIVE

Text

14:00 Зустріч міністрів закордонних справ G-7 — ефір Новини.LIVE

Text

13:11 Макрон та Стармер перейшли до рішучих дій — ефір День.LIVE

Text

08:00 Переговори з РФ про мир та ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

12 березня 2025
Text

19:00 Корупційні скандали в столиці — ефір Київського часу

Text

18:07 Як жити після втрати — дружина воїна у проєкті Жінки-фенікс

Text

17:50 Зеленський повідомив про ситуацію на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

15:58 Міністри оборони НАТО в Парижі говорять про Україну — трансляція

Text

15:10 Зеленський озвучив підсумки переговорів зі США — прямий ефір

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Марк Рютте у четвер, 13 березня, приїхав з візитом до Вашингтону. Там у Білому домі його приймає президент США Дональд Трамп.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Рютте у Білому домі

Пресслужба НАТО повідомляла, що двостороння зустріч планується о 17:15 за центральноєвропейським часом. Також під час візиту Рютте зустрінеться з високопосадовцями адміністрації та з Конгресом США.

Очікується, що лідери обговорять такі ключові питання:

  • Відносини США та НАТО;
  • Ситуація в Україні: аналіз поточного стану безпеки, особливо після нещодавньої напруженості між Трампом та Зеленським;
  • Відносини США та Європи: обговорення трансатлантичної співпраці, економічних та безпекових питань та спільних стратегій щодо глобальних викликів.

Раніше генсек НАТО під час виступу на пресконференції у Косово 11 березня заявив, що підтримує Трампа стосовно питання безпекових гарантій для України.

Нагадаємо, вчора Трамп зустрівся в Овальному кабінеті з прем'єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном.

Крім того, Трамп пригрозив ЄС ввести 200% мита на імпорт алкогольної продукції у відповідь на накладення мита на США. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

19:56 Скандальна блогерка Таня Пренткович втретє стала мамою — фото

19:49 Черешня за тисячу гривень, які ще ціни на одеському Новому базарі

19:44 Як сплатити штраф від ТЦК зі знижкою — у Міноборони пояснили

19:41 Тепло затримається — якою буде погода завтра

19:22 Трамп переконаний, що Росія не нападе на союзників США

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:15 Трамп заявив, що США та Україна говорили про членство в НАТО

19:06 США та Україна обговорили землі, які будуть втрачені, — Трамп

19:05 Штрафи за спалення сухостою — скільки заплатять українці

19:05 Нереальні ціни в супермаркетах — де авокадо продають втридорога

19:00 В Одесі запустили унікальну програму — які у неї плюси

19:56 Скандальна блогерка Таня Пренткович втретє стала мамою — фото

19:49 Черешня за тисячу гривень, які ще ціни на одеському Новому базарі

19:44 Як сплатити штраф від ТЦК зі знижкою — у Міноборони пояснили

19:41 Тепло затримається — якою буде погода завтра

19:22 Трамп переконаний, що Росія не нападе на союзників США

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:15 Трамп заявив, що США та Україна говорили про членство в НАТО

19:06 США та Україна обговорили землі, які будуть втрачені, — Трамп

19:05 Штрафи за спалення сухостою — скільки заплатять українці

19:05 Нереальні ціни в супермаркетах — де авокадо продають втридорога

19:00 В Одесі запустили унікальну програму — які у неї плюси

19:49 Черешня за тисячу гривень, які ще ціни на одеському Новому базарі

18:57 "Путіну вигідне перемир'я" — чи погодиться РФ зупинити війну

06:40 Нові ціни на чорний метал — де дають більше за брухт

06:32 Надійність продуктового фронту — проблеми аграріїв Одещини

05:45 Військовий РФ розповів про зарплати за контракт

12 березня 2025

18:15 Буковель навесні — які ціни на найпопулярнішому курорті України

13:50 Найзаповітніші мрії бійців "Айдару" — про що думають військові

12:00 В Україні змінився курс долара — у яких банках вигідніший обмін

11:30 Різниця здивує — скільки коштує життя в містах України та ЄС

06:40 Заробляти на золоті просто — в Україні оновились тарифи ломбардів

Text

18:20 Зустріч Рютте та Трампа у Білому домі — пряма трансляція

Text

17:50 Доповідь Єрмака про переговори зі США у Джидді — ефір Вечір.LIVE

Text

14:00 Зустріч міністрів закордонних справ G-7 — ефір Новини.LIVE

Text

13:11 Макрон та Стармер перейшли до рішучих дій — ефір День.LIVE

Text

08:00 Переговори з РФ про мир та ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

12 березня 2025
Text

19:00 Корупційні скандали в столиці — ефір Київського часу

Text

18:07 Як жити після втрати — дружина воїна у проєкті Жінки-фенікс

Text

17:50 Зеленський повідомив про ситуацію на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

15:58 Міністри оборони НАТО в Парижі говорять про Україну — трансляція

Text

15:10 Зеленський озвучив підсумки переговорів зі США — прямий ефір