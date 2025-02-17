Встреча Рютте и Келлога в штаб-квартире НАТО — прямой эфир

В штаб-квартире НАТО встретятся генеральный секретарь Альянса Марк Рютте и специальный представитель Соединенных Штатов Америки по Украине Кит Келлог. Они обсудят окончание войны.

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Встреча Рютте и Келлога

"Генерал Келлог будет сотрудничать с членами Альянса в Североатлантическом совете", — заявляли в штаб-квартире НАТО.

Стороны обсудят Украину и переговоры с Россией для завершения войны.

Напомним, Президент Финляндии Александр Стубб высказал свое мнение относительно процесса вступления Украины в НАТО и Европейский Союз, подчеркнув, что по этим вопросам не должно возникать никаких споров.

Также министр финансов Норвегии и экс-генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что сейчас лучшее время для усиления давления на Россию.