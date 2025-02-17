Зустріч Рютте та Келлога у штаб-квартирі НАТО — прямий ефір

У штаб-квартирі НАТО зустрінуться генеральний секретар Альянсу Марк Рютте та спеціальний представник Сполучених Штатів Америки по Україні Кіт Келлог. Вони обговорять закінчення війни.

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Зустріч Рютте та Келлог

"Генерал Келлог співпрацюватиме з членами Альянсу в Північноатлантичній раді", — заявляли у штаб-квартирі НАТО.

Сторони обговорять Україну та переговори з Росією для завершення війни.

Нагадаємо, Президент Фінляндії Александр Стубб висловив свою думку щодо процесу вступу України до НАТО та Європейського Союзу, підкресливши, що з цих питань не повинно виникати жодних суперечок.

Також міністр фінансів Норвегії та ексгенеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що зараз найкращий час для посилення тиску на Росію.