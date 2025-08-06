Встреча Путина с Уиткоффом и операции СБУ — эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали кандидат политических наук Андрей Ковалев, начальник пресс-службы бригады "Стальной Кордон" Иван Шевцов, политический эксперт Константин Матвиенко, юрист-международник Роман Еделев, спикер Запорожской областной военной администрации Александр Коваленко, рыцарь ордена Богдана Хмельницкого Николай Мельник, а также председатель подкомитета по вопросам реабилитации ветеранов Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Ирина Никорак.

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Эфир День.LIVE

Среди тем эфира:

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прибыл в Кремль;

Новый президент Польши Кароль Навроцкий принял присягу и официально вступил в должность, церемония состоялась в Сейме Польши;

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал ряд операций СБУ;

Малюк доложил Зеленскому о спецоперациях и действиях на дальних рубежах.

Напомним, Уиткофф встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в Кремле. СМИ показали первые кадры.

А в Польше Кароль Навроцкий официально стал новым президентом. Известно, что он уже принял присягу.