Встреча Путина с Уиткоффом и операции СБУ — эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали кандидат политических наук Андрей Ковалев, начальник пресс-службы бригады "Стальной Кордон" Иван Шевцов, политический эксперт Константин Матвиенко, юрист-международник Роман Еделев, спикер Запорожской областной военной администрации Александр Коваленко, рыцарь ордена Богдана Хмельницкого Николай Мельник, а также председатель подкомитета по вопросам реабилитации ветеранов Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Ирина Никорак.
Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.
Эфир День.LIVE
Среди тем эфира:
- Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прибыл в Кремль;
- Новый президент Польши Кароль Навроцкий принял присягу и официально вступил в должность, церемония состоялась в Сейме Польши;
- Президент Украины Владимир Зеленский согласовал ряд операций СБУ;
- Малюк доложил Зеленскому о спецоперациях и действиях на дальних рубежах.
Напомним, Уиткофф встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в Кремле. СМИ показали первые кадры.
А в Польше Кароль Навроцкий официально стал новым президентом. Известно, что он уже принял присягу.