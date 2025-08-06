Зустріч Путіна з Віткоффом та операції СБУ — ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали кандидат політичних наук Андрій Ковальов, начальник пресслужби бригади "Сталевий Кордон" Іван Шевцов, політичний експерт Костянтин Матвієнко, юрист-міжнародник Роман Єделєв, речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко, лицар ордену Богдана Хмельницького Микола Мельник, а також голова підкомітету з питань реабілітації ветеранів Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Ірина Никорак.

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Ефір День.LIVE

Серед тем ефіру:

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прибув до Кремля;

Новий президент Польщі Кароль Навроцький склав присягу і офіційно вступив на посаду, церемонія відбулася в Сеймі Польщі;

Президент України Володимир Зеленський погодив низку операцій СБУ;

Малюк доповів Зеленському про спецоперації та дії на далеких рубежах.

Нагадаємо, Віткофф зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у Кремлі. ЗМІ показали перші кадри.

А у Польщі Кароль Навроцький офіційно став новим президентом. Відомо, що він вже склав присягу.