Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Зустріч Путіна з Віткоффом та операції СБУ — ефір День.LIVE arrow
Зустріч Путіна з Віткоффом та операції СБУ — ефір День.LIVE

Зустріч Путіна з Віткоффом та операції СБУ — ефір День.LIVE

06 серпня 2025 р. 13:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

Яка доля постраждалих від обстрілів Києва — ефір Київський час

Text

Трамп оголосив санкції проти покупця нафти РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

Зустріч Путіна з Віткоффом та операції СБУ — ефір День.LIVE

Text

Жорсткий план Трампа та мобілізація у РФ — ефір Ранок.LIVE

5 серпня 2025
Text

Трамп підписує укази в прямому ефірі — що скаже про Україну

Text

Трамп готовий змусити Росію завершити війну — ефір Вечір.LIVE

Text

У НАТО зробили заяву про допомогу Україні — ефір День.LIVE

Text

Зброя від ЄС та дедлайн Трампа — ефір Ранок.LIVE

4 серпня 2025
Text

Трамп розчарувався у Путіні після розмов — ефір Вечір.LIVE

Text

Візит Ердогана до України та санкції проти РФ — ефір День.LIVE

Text

19:00 Яка доля постраждалих від обстрілів Києва — ефір Київський час

Text

18:02 Трамп оголосив санкції проти покупця нафти РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Зустріч Путіна з Віткоффом та операції СБУ — ефір День.LIVE

Text

08:00 Жорсткий план Трампа та мобілізація у РФ — ефір Ранок.LIVE

5 серпня 2025
Text

23:08 Трамп підписує укази в прямому ефірі — що скаже про Україну

Гостями ефіру День.LIVE стали кандидат політичних наук Андрій Ковальов, начальник пресслужби бригади "Сталевий Кордон" Іван Шевцов, політичний експерт Костянтин Матвієнко, юрист-міжнародник Роман Єделєв, речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко, лицар ордену Богдана Хмельницького Микола Мельник, а також голова підкомітету з питань реабілітації ветеранів Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Ірина Никорак.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Серед тем ефіру:

  • Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прибув до Кремля;
  • Новий президент Польщі Кароль Навроцький склав присягу і офіційно вступив на посаду, церемонія відбулася в Сеймі Польщі;
  • Президент України Володимир Зеленський погодив низку операцій СБУ;
  • Малюк доповів Зеленському про спецоперації та дії на далеких рубежах.

Нагадаємо, Віткофф зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у Кремлі. ЗМІ показали перші кадри.

А у Польщі Кароль Навроцький офіційно став новим президентом. Відомо, що він вже склав присягу.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

20:29 Відключення світла в Одесі — як будуть задіяні завтра

20:27 На тлі заяв США — РФ та Китай провели військові навчання на морі

20:22 Білий дім анонсував санкції проти Росії — ЗМІ назвали дату

20:16 Трамп розкрив деталі переговорів Віткоффа та Путіна

20:08 Право власності на нерухомість — яка помилка коштуватиме житла

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:05 Законно виїхав за кордон, але не повернувся — що загрожує

20:00 Звільнення із ЗСУ — які документи потрібні

19:59 Рубіо анонсував важливий крок США після розмови з Віткоффом — ЗМІ

19:49 Ротань почав зачищати Полісся від Макуана та інших легіонерів

19:43 Море в Одесі стало зеленим —небезпека водоростей на узбережжі

20:29 Відключення світла в Одесі — як будуть задіяні завтра

20:27 На тлі заяв США — РФ та Китай провели військові навчання на морі

20:22 Білий дім анонсував санкції проти Росії — ЗМІ назвали дату

20:16 Трамп розкрив деталі переговорів Віткоффа та Путіна

20:08 Право власності на нерухомість — яка помилка коштуватиме житла

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:05 Законно виїхав за кордон, але не повернувся — що загрожує

20:00 Звільнення із ЗСУ — які документи потрібні

19:59 Рубіо анонсував важливий крок США після розмови з Віткоффом — ЗМІ

19:49 Ротань почав зачищати Полісся від Макуана та інших легіонерів

19:43 Море в Одесі стало зеленим —небезпека водоростей на узбережжі

19:43 Море в Одесі стало зеленим —небезпека водоростей на узбережжі

06:33 Скільки коштує відпочити в Одесі у серпні і що обрати туристам

5 серпня

18:43 Овочі, фрукти та м'ясо — як змінилися ціни на продукти в Одесі

06:33 Відпочинок в Одесі — на що туристи найбільше витрачають гроші

4 серпня

19:44 Можливе подорожчання комуналки — що думають про це одесити

31 липня

19:43 Який вигляд має Одеський Привоз через тиждень після атаки шахедів

25 липня

19:43 На народження дитини 50 тис. — що думають одесити про ініціативу

24 липня

22:33 Стайня після удару дрона — як рятували коней в Одесі

23 липня

19:43 Якою має бути мобілізація в Україні — що думають одесити

22 липня

19:43 Як змінилися ціни на Привозі влітку — що купують одесити

Text

19:00 Яка доля постраждалих від обстрілів Києва — ефір Київський час

Text

18:02 Трамп оголосив санкції проти покупця нафти РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Зустріч Путіна з Віткоффом та операції СБУ — ефір День.LIVE

Text

08:00 Жорсткий план Трампа та мобілізація у РФ — ефір Ранок.LIVE

5 серпня
Text

23:08 Трамп підписує укази в прямому ефірі — що скаже про Україну

Відео по темі

Всі відео
Яка доля постраждалих від обстрілів Києва — ефір Київський час

Яка доля постраждалих від обстрілів Києва — ефір Київський час

06 серпня 2025 р. 19:00
Трамп оголосив санкції проти покупця нафти РФ — ефір Вечір.LIVE

Трамп оголосив санкції проти покупця нафти РФ — ефір Вечір.LIVE

06 серпня 2025 р. 18:02
Жорсткий план Трампа та мобілізація у РФ — ефір Ранок.LIVE

Жорсткий план Трампа та мобілізація у РФ — ефір Ранок.LIVE

06 серпня 2025 р. 08:00
Трамп підписує укази в прямому ефірі — що скаже про Україну

Трамп підписує укази в прямому ефірі — що скаже про Україну

05 серпня 2025 р. 23:08
Трамп готовий змусити Росію завершити війну — ефір Вечір.LIVE

Трамп готовий змусити Росію завершити війну — ефір Вечір.LIVE

05 серпня 2025 р. 17:55
У НАТО зробили заяву про допомогу Україні — ефір День.LIVE

У НАТО зробили заяву про допомогу Україні — ефір День.LIVE

05 серпня 2025 р. 13:00
Зброя від ЄС та дедлайн Трампа — ефір Ранок.LIVE

Зброя від ЄС та дедлайн Трампа — ефір Ранок.LIVE

05 серпня 2025 р. 08:00
Трамп розчарувався у Путіні після розмов — ефір Вечір.LIVE

Трамп розчарувався у Путіні після розмов — ефір Вечір.LIVE

04 серпня 2025 р. 17:50

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації