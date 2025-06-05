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Встреча министров обороны стран НАТО — прямой эфир из Брюсселя

Встреча министров обороны стран НАТО — прямой эфир из Брюсселя

5 июня 2025 г. 9:31

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В Брюсселе началась встреча министров обороны стран-членов НАТО. Это происходит перед саммитом лидеров в конце июня.

Посмотреть прямой эфир из Брюсселя можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Встреча министров обороны стран НАТО

Обсуждения лидеров будут сосредоточены на вопросе расходов на оборону.

На встречу прибудет также глава Пентагона Пит Хегсет. Во время выступления он хочет озвучить обращение к союзникам по Альянсу "взять на себя обязательства тратить 5% своего ВВП на оборону и переориентировать НАТО на коллективную оборону и сдерживание".

Напомним, первым на встречу прибыл генсек НАТО Марк Рютте. А министр обороны Британии Джон Гили уже сделал заявление.

А глава Минобороны Украины Рустем Умеров также планирует принять участие в заседании. Однако он не может пока комментировать свое возможное участие в саммите НАТО.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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19:00 Паралич управления Киевом и кризис власти — эфир Київського часу

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17:50 Подготовка НАТО к войне и обмен пленными — эфир Вечір.LIVE

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15:59 Украина собрала экстренную встречу на саммите НАТО — прямой эфир