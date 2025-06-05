Встреча министров обороны стран НАТО — прямой эфир из Брюсселя

В Брюсселе началась встреча министров обороны стран-членов НАТО. Это происходит перед саммитом лидеров в конце июня.

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Встреча министров обороны стран НАТО

Обсуждения лидеров будут сосредоточены на вопросе расходов на оборону.

На встречу прибудет также глава Пентагона Пит Хегсет. Во время выступления он хочет озвучить обращение к союзникам по Альянсу "взять на себя обязательства тратить 5% своего ВВП на оборону и переориентировать НАТО на коллективную оборону и сдерживание".

Напомним, первым на встречу прибыл генсек НАТО Марк Рютте. А министр обороны Британии Джон Гили уже сделал заявление.

А глава Минобороны Украины Рустем Умеров также планирует принять участие в заседании. Однако он не может пока комментировать свое возможное участие в саммите НАТО.