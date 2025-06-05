Зустріч міністрів оборони країн НАТО — прямий ефір з Брюсселя

У Брюсселі розпочалася зустріч міністрів оборони країн-членів НАТО. Це відбувається перед самітом лідерів наприкінці червня.

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Зустріч міністрів оборони країн НАТО

Обговорення лідерів будуть зосереджені на питанні витрат на оборону.

На зустріч прибуде також глава Пентагону Піт Гегсет. Під час виступу він хоче озвучити звернення до союзників по Альянсу "взяти на себе зобов'язання витрачати 5% свого ВВП на оборону і переорієнтувати НАТО на колективну оборону і стримування".

Нагадаємо, першим на зустріч прибув генсек НАТО Марк Рютте. А міністр оборони Британії Джон Гілі вже зробив заяву.

А глава Міноборони України Рустем Умєров також планує взяти участь в засіданні. Однак він не може наразі коментувати свою можливу участь у саміті НАТО.