Встреча министров иностранных дел G-7 — эфир Новини.LIVE

Министры иностранных дел стран G7 в четверг, 13 марта, собираются в канадском городе Квебек на встречу. Во время этого разговора поднимут вопрос последнего развития событий вокруг Украины.

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Встреча министров иностранных дел G7

Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что во время встречи министров G7 американская делегация настроена на обсуждение последнего развития событий вокруг украинского вопроса.

В то же время глава МИД Италии Антонио Таяни также отметил, что прекращение огня и возобновление военной помощи США Украине будут первыми темами, которые министры иностранных дел стран "Группы семи" обсудят на встрече в Канаде.

Напомним, 15 февраля министры G7 заявили, что они усилят санкции против России в случае неэффективных переговоров.

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