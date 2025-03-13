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Встреча министров иностранных дел G-7 — эфир Новини.LIVE

Встреча министров иностранных дел G-7 — эфир Новини.LIVE

13 марта 2025 г. 14:00

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14:00 Встреча министров иностранных дел G-7 — эфир Новини.LIVE

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13:11 Макрон и Стармер перешли к решительным действиям — эфир День.LIVE

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08:00 Переговоры с РФ о мире и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

12 марта 2025
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19:00 Коррупционные скандалы в столице — эфир Київського часу

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18:07 Как жить после потери — жена воина в проекте Жінки-фенікс

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17:50 Зеленский сообщил о ситуации на Курщине — эфир Вечір.LIVE

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15:58 Министры обороны НАТО в Париже говорят об Украине — трансляция

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15:10 Зеленский озвучил итоги переговоров с США — прямой эфир

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13:00 У Зеленского раскрыли детали переговоров с США — эфир День.LIVE

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08:00 Прекращение огня и последствия для Украины — эфир Ранок.LIVE

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14:00 Встреча министров иностранных дел G-7 — эфир Новини.LIVE

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13:11 Макрон и Стармер перешли к решительным действиям — эфир День.LIVE

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08:00 Переговоры с РФ о мире и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

12 марта 2025
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19:00 Коррупционные скандалы в столице — эфир Київського часу

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18:07 Как жить после потери — жена воина в проекте Жінки-фенікс

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17:50 Зеленский сообщил о ситуации на Курщине — эфир Вечір.LIVE

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15:58 Министры обороны НАТО в Париже говорят об Украине — трансляция

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15:10 Зеленский озвучил итоги переговоров с США — прямой эфир

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13:00 У Зеленского раскрыли детали переговоров с США — эфир День.LIVE

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08:00 Прекращение огня и последствия для Украины — эфир Ранок.LIVE

Министры иностранных дел стран G7 в четверг, 13 марта, собираются в канадском городе Квебек на встречу. Во время этого разговора поднимут вопрос последнего развития событий вокруг Украины.

Встречу министров иностранных дел G7 смотрите в прямом эфире Новини.LIVE.

Встреча министров иностранных дел G7

Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что во время встречи министров G7 американская делегация настроена на обсуждение последнего развития событий вокруг украинского вопроса.

В то же время глава МИД Италии Антонио Таяни также отметил, что прекращение огня и возобновление военной помощи США Украине будут первыми темами, которые министры иностранных дел стран "Группы семи" обсудят на встрече в Канаде.

Напомним, 15 февраля министры G7 заявили, что они усилят санкции против России в случае неэффективных переговоров.

Также мы писали, что РФ выдвинула США условия о прекращении войны.

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14:30 Компенсации за испорченный отпуск — какие права имеют работники

14:29 Финляндия и Украина заключили оборонное соглашение

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:25 Вечером ожидайте изменений погоды — прогноз во Львове на завтра

14:13 Ткаченко высказался об увольнении чиновников КГГА после скандала

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14:00 Встреча министров иностранных дел G-7 — эфир Новини.LIVE

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08:00 Переговоры с РФ о мире и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

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19:00 Коррупционные скандалы в столице — эфир Київського часу

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18:07 Как жить после потери — жена воина в проекте Жінки-фенікс

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17:50 Зеленский сообщил о ситуации на Курщине — эфир Вечір.LIVE

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15:58 Министры обороны НАТО в Париже говорят об Украине — трансляция

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13:00 У Зеленского раскрыли детали переговоров с США — эфир День.LIVE

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