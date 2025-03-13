Зустріч міністрів закордонних справ G-7 — ефір Новини.LIVE

Міністри закордонних справ країн G7 у четвер, 13 березня, збираються у канадському місті Квебек на зустріч. Під час цієї розмови порушать питання останнього розвитку подій навколо України.

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Зустріч міністрів закордонних справ G7

Напередодні держсекретар США Марко Рубіо заявив, що під час зустрічі міністрів G7 американська делегація налаштована на обговорення останнього розвитку подій навколо українського питання.

Водночас очільник МЗС Італії Антоніо Таяні також наголосив на тому, що припинення вогню і відновлення військової допомоги США Україні будуть першими темами, які міністри закордонних справ країн "Групи семи" обговорять на зустрічі в Канаді.

Нагадаємо, 15 лютого міністри G7 заявили, що вони посилять санкції проти Росії у випадку неефективних переговорів.

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