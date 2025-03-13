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Зустріч міністрів закордонних справ G-7 — ефір Новини.LIVE

Зустріч міністрів закордонних справ G-7 — ефір Новини.LIVE

13 березня 2025 р. 14:00

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14:00 Зустріч міністрів закордонних справ G-7 — ефір Новини.LIVE

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13:11 Макрон та Стармер перейшли до рішучих дій — ефір День.LIVE

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08:00 Переговори з РФ про мир та ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

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19:00 Корупційні скандали в столиці — ефір Київського часу

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17:50 Зеленський повідомив про ситуацію на Курщині — ефір Вечір.LIVE

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15:58 Міністри оборони НАТО в Парижі говорять про Україну — трансляція

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15:10 Зеленський озвучив підсумки переговорів зі США — прямий ефір

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13:00 У Зеленського розкрили деталі перемовин із США — ефір День.LIVE

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08:00 Припинення вогню і наслідки для України — ефір Ранок.LIVE

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14:00 Зустріч міністрів закордонних справ G-7 — ефір Новини.LIVE

Text

13:11 Макрон та Стармер перейшли до рішучих дій — ефір День.LIVE

Text

08:00 Переговори з РФ про мир та ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

12 березня 2025
Text

19:00 Корупційні скандали в столиці — ефір Київського часу

Text

18:07 Як жити після втрати — дружина воїна у проєкті Жінки-фенікс

Text

17:50 Зеленський повідомив про ситуацію на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

15:58 Міністри оборони НАТО в Парижі говорять про Україну — трансляція

Text

15:10 Зеленський озвучив підсумки переговорів зі США — прямий ефір

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13:00 У Зеленського розкрили деталі перемовин із США — ефір День.LIVE

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08:00 Припинення вогню і наслідки для України — ефір Ранок.LIVE

Міністри закордонних справ країн G7 у четвер, 13 березня, збираються у канадському місті Квебек на зустріч. Під час цієї розмови порушать питання останнього розвитку подій навколо України.

Зустріч міністрів закордонних справ G7 дивіться в прямому ефірі Новини.LIVE

Зустріч міністрів закордонних справ G7

Напередодні держсекретар США Марко Рубіо заявив, що під час зустрічі міністрів G7 американська делегація налаштована на обговорення останнього розвитку подій навколо українського питання. 

Водночас очільник МЗС Італії Антоніо Таяні також наголосив на тому, що припинення вогню і відновлення військової допомоги США Україні будуть першими темами, які міністри закордонних справ країн "Групи семи" обговорять на зустрічі в Канаді.

Нагадаємо, 15 лютого міністри G7 заявили, що вони посилять санкції проти Росії у випадку неефективних переговорів. 

Також ми писали, що РФ висунула США умови про припинення війни. 

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15:10 Оренда житла за рахунок держави — хто з ветеранів отримає виплати

15:10 Правоохоронець з Одещини хотів заробити на ухилянтах

15:00 Бронювання через "Дію" в березні — що потрібно

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:58 В Україні активізувалася пропаганда РФ — попередження від СБУ

14:54 У Києві кардинально зміниться погода — прогноз на завтра

14:53 Депутат КМР розкритикував бездіяльність Київради

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14:00 Зустріч міністрів закордонних справ G-7 — ефір Новини.LIVE

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13:11 Макрон та Стармер перейшли до рішучих дій — ефір День.LIVE

Text

08:00 Переговори з РФ про мир та ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

12 березня 2025
Text

19:00 Корупційні скандали в столиці — ефір Київського часу

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18:07 Як жити після втрати — дружина воїна у проєкті Жінки-фенікс

Text

17:50 Зеленський повідомив про ситуацію на Курщині — ефір Вечір.LIVE

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15:58 Міністри оборони НАТО в Парижі говорять про Україну — трансляція

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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