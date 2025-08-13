Встреча Мерца и Зеленского в Берлине — прямой эфир

Президент Украины Владимир Зеленский 13 августа прибыл с визитом в Германию. У него там ряд встреч, в частности с канцлером Фридрихом Мерцом.

Совместную пресс-конференцию лидеров смотрите в эфире Новини.LIVE.

Зеленский в Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Украины Владимир Зеленский проводят пресс-конференцию. Накануне они имели виртуальную встречу с президентом США Дональдом Трампом и лидерами ЕС относительно предстоящей встречи Трампа и Путина по вопросам Украины.

Напомним, ранее лидеры ЕС настаивали на разговоре с Трампом перед его встречей с Путиным. Они опасаются, что переговоры могут привести к решениям, не выгодным для Украины.

В то же время СМИ спрогнозировали встречу президентов США и России на Аляске. Аналитики предостерегают, что Кремль может использовать эту встречу для продвижения выгодного себе сценария.