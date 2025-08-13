Видео
Встреча Мерца и Зеленского в Берлине — прямой эфир
Встреча Мерца и Зеленского в Берлине — прямой эфир

Встреча Мерца и Зеленского в Берлине — прямой эфир

13 августа 2025 г. 17:03

Встреча Мерца и Зеленского в Берлине — прямой эфир

Встреча Трампа и Путина тщательно готовится — эфир День.LIVE

Возможен ли визит Трампа в Россию — эфир Ранок.LIVE

Украинцам смягчат выезд за границу — эфир Вечір.LIVE

Отказ Орбана поддержать ЕС и заявление Стармера — эфир День.LIVE

Экстренная встреча Мерца с Зеленским — эфир Ранок.LIVE

США будут говорить с ЕС о встрече на Аляске — эфир Вечір.LIVE

Трамп проводит пресс-конференцию в Вашингтоне — прямой эфир

Новые детали переговоров Путина и Трампа — эфир День.LIVE

Трамп встретится с Путиным на Аляске — эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский 13 августа прибыл с визитом в Германию. У него там ряд встреч, в частности с канцлером Фридрихом Мерцом.

Совместную пресс-конференцию лидеров смотрите в эфире Новини.LIVE.

Зеленский в Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Украины Владимир Зеленский проводят пресс-конференцию. Накануне они имели виртуальную встречу с президентом США Дональдом Трампом и лидерами ЕС относительно предстоящей встречи Трампа и Путина по вопросам Украины.

Напомним, ранее лидеры ЕС настаивали на разговоре с Трампом перед его встречей с Путиным. Они опасаются, что переговоры могут привести к решениям, не выгодным для Украины.

В то же время СМИ спрогнозировали встречу президентов США и России на Аляске. Аналитики предостерегают, что Кремль может использовать эту встречу для продвижения выгодного себе сценария.

17:38 Украина, ЕС и США согласовали ключевые принципы завершения войны

17:38 Выход ВСУ из Донбасса — Зеленский сделал заявление

17:34 Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности

17:32 Макрон озвучил позицию США и ЕС в переговорах с Россией

17:30 Украина готова обсуждать территориальные вопросы, — Мерц

17:25 Эталон качества — где добывают самую дорогую нефть марки Brent

17:20 Взрыв в доме на Одесчине — пострадали женщина и маленькие дети

17:20 Резкое изменение погоды — прогноз от Укргидрометцентра на завтра

17:14 Украинцы в финалах Всемирных игр по самбо выиграли у трех россиян

17:12 В Донецкой области в 14 населенных пунктах объявлена эвакуация

