Зустріч Мерца і Зеленського в Берліні — прямий ефір

Президент України Володимир Зеленський 13 серпня прибув з візитом до Німеччини. Він має там низку зустрічей, зокрема з канцлером Фрідріхом Мерцом.

Спільну пресконференцію лідерів дивіться в ефірі Новини.LIVE.

Зеленський в Німеччині

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент України Володимир Зеленський проводять пресконференцію. Напередодні вони мали віртуальну зустріч з президентом США Дональдом Трампом і лідерами ЄС щодо майбутньої зустрічі Трампа і Путіна з питань України.

Нагадаємо, раніше лідери ЄС наполягали на розмові з Трампом перед його зустріччю з Путіним. Вони побоюються, що переговори можуть призвести до рішень, не вигідних для України.

Водночас ЗМІ спрогнозували зустріч президентів США і Росії на Алясці. Аналітики застерігають, що Кремль може використати цю зустріч для просування вигідного собі сценарію.