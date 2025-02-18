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Встреча Келлога и фон дер Ляйен — прямой эфир

Встреча Келлога и фон дер Ляйен — прямой эфир

18 февраля 2025 г. 9:15

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09:15 Встреча Келлога и фон дер Ляйен — прямой эфир

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19:00 Выступление Шольца после встречи лидеров в Париже — прямой эфир

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18:02 В ООН началось заседание Совета безопасности — прямая трансляция

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17:50 Зеленский сделал неожиданное заявление по Китаю — эфир Вечір.LIVE

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16:30 Срочная встреча в Париже по вопросу Украины — трансляция

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Спецпредставитель Президента Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины и России Кит Келлог встретится с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также президентом Евросовета Антониу Коштой.

Посмотреть прямой эфир встречи можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Встреча Келлога с фон дер Ляйен и Коштой

Известно, что стороны будут говорить об Украине и европейской безопасности.

Изначально встреча была запланирована на 17 февраля, однако впоследствии перенеслась на сегодня.

Напомним, Келлог отметил, что никто не заставит Президента Владимира Зеленского заключить мирное соглашение. По его словам, окончательное решение будет зависеть от Украины.

Также Келлог высказал оценку санкциям против РФ, отметив необходимость введения ограничений, которые будут иметь сильное влияние на экономику страны.

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