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Зустріч Келлога та фон дер Ляєн — прямий ефір

Зустріч Келлога та фон дер Ляєн — прямий ефір

18 лютого 2025 р. 09:15

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09:15 Зустріч Келлога та фон дер Ляєн — прямий ефір

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18:02 В ООН розпочалося засідання Ради безпеки — пряма трансляція

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17:50 Зеленський зробив несподівану заяву щодо Китаю — ефір Вечір.LIVE

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16:30 Термінова зустріч у Парижі щодо України — трансляція

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Спецпредставник Президента Сполучених Штатів Америки з питань України та Росії Кіт Келлог зустрінеться з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, а також президентом Євроради Антоніу Коштою.

Подивитися прямий ефір зустрічі можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Зустріч Келлога з фон дер Ляєн та Коштою

Відомо, що сторони будуть говорити про Україну і про європейську безпеку.

Спочатку зустріч була запланована на 17 лютого, однак згодом перенеслася на сьогодні.

Нагадаємо, Келлог зазначив, що ніхто не змусить Президента Володимира Зеленського укласти мирну угоду. За його словами, остаточне рішення буде залежати від України.

Також Келлог висловив оцінку санкціям проти РФ, наголосивши на необхідності введення обмежень, які матимуть сильний вплив на економіку країни.

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08:43 У Канаді через погану погоду перекинувся літак — є поранені

08:17 Росія знову заявляє про нелегітимність влади України, – ISW

08:15 Нові пенсії з 1 березня — чи буде підвищення справедливим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:08 УАФ ввела трансферний бан щодо 14 українських клубів

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