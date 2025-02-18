Зустріч Келлога та фон дер Ляєн — прямий ефір

Спецпредставник Президента Сполучених Штатів Америки з питань України та Росії Кіт Келлог зустрінеться з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, а також президентом Євроради Антоніу Коштою.
Подивитися прямий ефір зустрічі можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.
Зустріч Келлога з фон дер Ляєн та Коштою
Відомо, що сторони будуть говорити про Україну і про європейську безпеку.
Спочатку зустріч була запланована на 17 лютого, однак згодом перенеслася на сьогодні.
Нагадаємо, Келлог зазначив, що ніхто не змусить Президента Володимира Зеленського укласти мирну угоду. За його словами, остаточне рішення буде залежати від України.
Також Келлог висловив оцінку санкціям проти РФ, наголосивши на необхідності введення обмежень, які матимуть сильний вплив на економіку країни.