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Встреча глав МИД стран НАТО в Брюсселе — прямой эфир

Встреча глав МИД стран НАТО в Брюсселе — прямой эфир

3 апреля 2025 г. 10:45

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В Брюсселе 3 и 4 апреля состоится двухдневная встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО. В фокусе переговоров - укрепление европейской безопасности на фоне продолжения российской агрессии, а также дальнейшая поддержка Украины, которая станет центральной темой заседания Совета Украина — НАТО.

Прямой эфир трансляции встречи смотрите на Новини.LIVE.

Встреча глав МИД стран НАТО

Ожидается, что союзники обсудят долгосрочные обязательства по военной, политической и финансовой поддержке Киева, а также вопросы укрепления возможностей украинских сил обороны. Одним из ключевых направлений обсуждения станет координация помощи между государствами-членами Альянса в условиях войны.

Напомним, в НАТО сделали заявление о финансировании Украины в 2025 году и назвали сумму, которую готовую выделить на помощь.

Также ранее было известно, что госсекретарь США Марко Рубио будет участвовать в заседании НАТО в Брюсселе.

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