Зустріч глав МЗС країн НАТО у Брюсселі — прямий ефір

В Брюсселі 3 та 4 квітня відбудеться дводенна зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО. У фокусі переговорів — зміцнення європейської безпеки на тлі продовження російської агресії, а також подальша підтримка України, яка стане центральною темою засідання Ради Україна – НАТО.

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Зустріч глав МЗС країн НАТО

Очікується, що союзники обговорять довгострокові зобов’язання щодо військової, політичної та фінансової підтримки Києва, а також питання зміцнення спроможностей українських сил оборони. Одним із ключових напрямів обговорення стане координація допомоги між державами-членами Альянсу в умовах війни.

Нагадаємо, у НАТО зробили заяву щодо фінансування України у 2025 році і назвали суму, яку готову виділити на допомогу.

Також раніше було відомо, що держсекретар США Марко Рубіо братиме участь у засіданні НАТО в Брюсселі.