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Зустріч глав МЗС країн НАТО у Брюсселі — прямий ефір

Зустріч глав МЗС країн НАТО у Брюсселі — прямий ефір

03 квітня 2025 р. 10:45

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В Брюсселі 3 та 4 квітня відбудеться дводенна зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО. У фокусі переговорів — зміцнення європейської безпеки на тлі продовження російської агресії, а також подальша підтримка України, яка стане центральною темою засідання Ради Україна – НАТО.

Прямий ефір трансляції зустрічі дивіться на Новини.LIVE.

Зустріч глав МЗС країн НАТО

Очікується, що союзники обговорять довгострокові зобов’язання щодо військової, політичної та фінансової підтримки Києва, а також питання зміцнення спроможностей українських сил оборони. Одним із ключових напрямів обговорення стане координація допомоги між державами-членами Альянсу в умовах війни.

Нагадаємо, у НАТО зробили заяву щодо фінансування України у 2025 році і назвали суму, яку готову виділити на допомогу. 

Також раніше було відомо, що держсекретар США Марко Рубіо братиме участь у засіданні НАТО в Брюсселі. 

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11:04 День народження мобільного телефону — як все починалося

11:03 У Києві в метро на "Театральній" обвалилася стеля

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:00 Граната як аргумент — на Одещині чоловік хотів підірвати будинок

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