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Встреча делегаций в Саудовской Аравии — эфир День.LIVE

Встреча делегаций в Саудовской Аравии — эфир День.LIVE

24 марта 2025 г. 13:00

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08:00 Зеленский сделал заявление о переговорах с США — эфир Ранок.LIVE

24 марта 2025
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20:49 Трамп делает срочные заявления по Украине — трансляция

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19:31 Масштабный протест в Стамбуле — прямой эфир

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17:50 О чем договорились США и Россия в Эр-Рияде — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Встреча делегаций в Саудовской Аравии — эфир День.LIVE

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09:37 РФ перед фронтом испытывает дроны на Черниговщине, — военный

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08:00 Результаты переговоров Украины и США — эфир Ранок.LIVE

21 марта 2025
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17:50 Заявление Зеленского о миротворцах в Украине — эфир Вечір.LIVE

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17:22 Зеленский и Павел выступили с заявлением — трансляция

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16:45 Трамп сделал срочное заявление о войне в Украине — трансляция

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08:00 Зеленский сделал заявление о переговорах с США — эфир Ранок.LIVE

24 марта 2025
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20:49 Трамп делает срочные заявления по Украине — трансляция

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19:31 Масштабный протест в Стамбуле — прямой эфир

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17:50 О чем договорились США и Россия в Эр-Рияде — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Встреча делегаций в Саудовской Аравии — эфир День.LIVE

Text

09:37 РФ перед фронтом испытывает дроны на Черниговщине, — военный

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08:00 Результаты переговоров Украины и США — эфир Ранок.LIVE

21 марта 2025
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17:50 Заявление Зеленского о миротворцах в Украине — эфир Вечір.LIVE

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17:22 Зеленский и Павел выступили с заявлением — трансляция

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16:45 Трамп сделал срочное заявление о войне в Украине — трансляция

В Саудовской Аравии начались новые встречи, в частности между США и Россией. Тем временем стало известно, что президент США Дональд Трамп говорил с Владимиром Путиным на тему возвращения украинских детей домой. А министр обороны Рустем Умеров сообщил подробности о встрече делегаций Украины и США.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE, который начнется в 13:00.

Эфир День.LIVE 24 марта

Журналисты WSJ заметили опасный нюанс, который содержится в соглашении о ценных ископаемых. Кроме того, стало известно, что президент США Дональд Трамп в ярости из-за продолжения ракетных обстрелов и атак дронов.

Гости сегодняшнего эфира:

  • Василий Фурман, член совета Национального банка Украины;
  • Вера Константинова, политолог-международница, экс-советник Председателя Верховной Рады Украины (2019-2021);
  • Александр Москалюк, политический эксперт;
  • Андрей Крамаров, военный эксперт;
  • Тарас Семенюк, эксперт-международник;
  • Виктор Глеба, эксперт по государственному управлению в области градостроительства, член-корреспондент Украинской академии архитектуры, бывший советник министра Минрегиона.

Напомним, стало известно, что США после разговора с Россией должны встретиться с Украиной.

Зато перед началом встречи между представителями США и России журналистов попросили покинуть отель.

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12:30 Правоохранитель на Одесчине зарабатывал на уклонистах

12:27 Метеозависимые почувствуют все на себе — прогноз магнитных бурь

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:25 Ракетный удар по Сумам — в городе более 100 пострадавших

12:20 Отказ от присяги — какие санкции будут применены

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20:49 Трамп делает срочные заявления по Украине — трансляция

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19:31 Масштабный протест в Стамбуле — прямой эфир

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17:50 О чем договорились США и Россия в Эр-Рияде — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Встреча делегаций в Саудовской Аравии — эфир День.LIVE

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09:37 РФ перед фронтом испытывает дроны на Черниговщине, — военный

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Результаты переговоров Украины и США — эфир Ранок.LIVE

21 марта 2025
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17:50 Заявление Зеленского о миротворцах в Украине — эфир Вечір.LIVE

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17:22 Зеленский и Павел выступили с заявлением — трансляция

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16:45 Трамп сделал срочное заявление о войне в Украине — трансляция