Встреча делегаций в Саудовской Аравии — эфир День.LIVE

В Саудовской Аравии начались новые встречи, в частности между США и Россией. Тем временем стало известно, что президент США Дональд Трамп говорил с Владимиром Путиным на тему возвращения украинских детей домой. А министр обороны Рустем Умеров сообщил подробности о встрече делегаций Украины и США.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE, который начнется в 13:00.

Эфир День.LIVE 24 марта

Журналисты WSJ заметили опасный нюанс, который содержится в соглашении о ценных ископаемых. Кроме того, стало известно, что президент США Дональд Трамп в ярости из-за продолжения ракетных обстрелов и атак дронов.

Гости сегодняшнего эфира:

Василий Фурман, член совета Национального банка Украины;

Вера Константинова, политолог-международница, экс-советник Председателя Верховной Рады Украины (2019-2021);

Александр Москалюк, политический эксперт;

Андрей Крамаров, военный эксперт;

Тарас Семенюк, эксперт-международник;

Виктор Глеба, эксперт по государственному управлению в области градостроительства, член-корреспондент Украинской академии архитектуры, бывший советник министра Минрегиона.

Напомним, стало известно, что США после разговора с Россией должны встретиться с Украиной.

Зато перед началом встречи между представителями США и России журналистов попросили покинуть отель.