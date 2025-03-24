Зустріч делегацій в Саудівській Аравії — ефір День.LIVE

У Саудівській Аравії почалися нові зустрічі, зокрема між США та Росією. Тим часом стало відомо, що президент США Дональд Трамп говорив з Володимиром Путіним на тему повернення українських дітей додому. А міністр оборони Рустем Умєров повідомив подробиці про зустріч делегацій України та США.

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE, який розпочнеться о 13:00.

Ефір День.LIVE 24 березня

Журналісти WSJ зауважили небезпечний нюанс, який міститься в угоді про цінні копалини. Крім того, стало відомо, що президент США Дональд Трамп лютує через продовження ракетних обстрілів і атак дронів.

Гості сьогоднішнього ефіру:

Василь Фурман, член ради Національного банку України;

Віра Константинова, політологиня-міжнародниця, ексрадниця Голови Верховної Ради України (2019-2021);

Олександр Москалюк, політичний експерт;

Андрій Крамаров, військовий експерт;

Тарас Семенюк, експерт-міжнародник;

Віктор Глеба, експерт з державного управління у галузі містобудування, член-кореспондент Української академії архітектури, колишній радник міністра Мінрегіону.

Нагадаємо, стало відомо, що США після розмови з Росією мають зустрітися з Україною.

Натомість перед початком зустрічі між представниками США та Росії журналістів попросили покинути готель.