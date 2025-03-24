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Зустріч делегацій в Саудівській Аравії — ефір День.LIVE

Зустріч делегацій в Саудівській Аравії — ефір День.LIVE

24 березня 2025 р. 13:00

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13:00 Зустріч делегацій в Саудівській Аравії — ефір День.LIVE

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09:37 РФ перед фронтом випробовує дрони на Чернігівщині, — військовий

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08:00 Результати переговорів України та США — ефір Ранок.LIVE

21 березня 2025
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17:50 Заява Зеленського про миротворців в Україні — ефір Вечір.LIVE

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17:22 Зеленський та Павел виступили із заявою — трансляція

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16:45 Трамп зробив термінову заяву про війну в Україні — трансляція

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13:11 Президент Чехії приїхав до Києва — ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський висловився щодо часткового перемир'я — ефір Ранок.LIVE

20 березня 2025
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23:59 Фон дер Ляєн та Кошта проводять пресконференцію — прямий ефір

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21:45 Трамп виступає у Вашингтоні — прямий ефір

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13:00 Зустріч делегацій в Саудівській Аравії — ефір День.LIVE

Text

09:37 РФ перед фронтом випробовує дрони на Чернігівщині, — військовий

Text

08:00 Результати переговорів України та США — ефір Ранок.LIVE

21 березня 2025
Text

17:50 Заява Зеленського про миротворців в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

17:22 Зеленський та Павел виступили із заявою — трансляція

Text

16:45 Трамп зробив термінову заяву про війну в Україні — трансляція

Text

13:11 Президент Чехії приїхав до Києва — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський висловився щодо часткового перемир'я — ефір Ранок.LIVE

20 березня 2025
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23:59 Фон дер Ляєн та Кошта проводять пресконференцію — прямий ефір

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21:45 Трамп виступає у Вашингтоні — прямий ефір

У Саудівській Аравії почалися нові зустрічі, зокрема між США та Росією. Тим часом стало відомо, що президент США Дональд Трамп говорив з Володимиром Путіним на тему повернення українських дітей додому. А міністр оборони Рустем Умєров повідомив подробиці про зустріч делегацій України та США. 

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE, який розпочнеться о 13:00. 

Ефір День.LIVE 24 березня

Журналісти WSJ зауважили небезпечний нюанс, який міститься в угоді про цінні копалини. Крім того, стало відомо, що президент США Дональд Трамп лютує через продовження ракетних обстрілів і атак дронів.  

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Василь Фурман, член ради Національного банку України;
  • Віра Константинова, політологиня-міжнародниця, ексрадниця Голови Верховної Ради України (2019-2021);
  • Олександр Москалюк, політичний експерт;
  • Андрій Крамаров, військовий експерт;
  • Тарас Семенюк, експерт-міжнародник;
  • Віктор Глеба, експерт з державного управління у галузі містобудування, член-кореспондент Української академії архітектури, колишній радник міністра Мінрегіону.

Нагадаємо, стало відомо, що США після розмови з Росією мають зустрітися з Україною.

Натомість перед початком зустрічі між представниками США та Росії журналістів попросили покинути готель

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13:20 Гроші від Fight For Right — люди з інвалідністю отримають виплати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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