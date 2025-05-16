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Встреча делегаций Украины и России — прямой эфир

Встреча делегаций Украины и России — прямой эфир

16 мая 2025 г. 10:45

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В четверг, 16 мая, в Стамбуле состоятся важные переговоры с участием представителей Украины, Турции и России. Основная трехсторонняя встреча запланирована на 12:30 по киевскому времени во дворце Долмабахче. Перед этим, в 10:45, состоятся отдельные консультации делегаций Турции, США и Украины.

Прямую трансляцию переговоров смотрите на Новини.LIVE.

Переговоры делегаций Украины и России в Стамбуле

Известно, что государственный секретарь США Марко Рубио уже прибыл в Турцию. Как ранее отмечалось, он не будет принимать непосредственного участия в переговорах между Киевом и Москвой, поскольку считает уровень российской делегации "недостаточным для содержательного диалога". В то же время Соединенные Штаты проведут отдельные встречи с участниками процесса.

Кто представляет Украину на переговорах в Стамбуле

Согласно указу Президента Владимира Зеленского, в состав украинской делегации вошли высокопоставленные чиновники из Министерства обороны, МИД, СБУ, ГУР, Генштаба и Офиса президента. Возглавляет делегацию министр обороны Украины Рустем Умеров.

В делегацию входят:

  • Рустем Умеров — министр обороны, глава делегации;
  • Сергей Кислица — первый заместитель министра иностранных дел;
  • Александр Поклад — заместитель председателя СБУ;
  • Олег Луговский — первый заместитель председателя Службы внешней разведки;
  • Алексей Шевченко — заместитель начальника Генштаба ВСУ;
  • Вадим Скибицкий — заместитель начальника ГУР МОУ;
  • Евгений Шинкарев — заместитель начальника штаба Командования Воздушных Сил ВСУ;
  • Александр Дьяков — заместитель начальника штаба Командования ВМС ВСУ;
  • Алексей Маловацкий — начальник управления международного и операционного права Генштаба ВСУ;
  • Александр Шерихов — старший офицер Главного оперативного управления Генштаба ВСУ;
  • Георгий Кузьмичев — офицер протокола Главнокомандующего ВСУ;
  • Александр Бевз — советник руководителя Офиса президента Украины.

Напомним, Россия выдвинула жесткие условия к Украине для окончания войны, где речь идет о демилитаризации и отказе от нескольких областей.

Между тем в Кремле разослали для пропагандистских СМИ "методички" относительно того, как освещать процесс переговоров для убеждения россиян в том, что это Украина срывает дипломатию.

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