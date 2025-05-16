Зустріч делегацій України та Росії — прямий ефір

У четвер, 16 травня, у Стамбулі відбудуться важливі переговори за участю представників України, Туреччини та Росії. Основна тристороння зустріч запланована на 12:30 за київським часом у палаці Долмабахче. Перед цим, о 10:45, відбудуться окремі консультації делегацій Туреччини, США та України.
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Переговори делегацій України та Росії у Стамбулі
Відомо, що державний секретар США Марко Рубіо вже прибув до Туреччини. Як раніше зазначалося, він не братиме безпосередньої участі у переговорах між Києвом та Москвою, оскільки вважає рівень російської делегації "недостатнім для змістовного діалогу". Водночас Сполучені Штати проведуть окремі зустрічі з учасниками процесу.
Хто представляє Україну на переговорах у Стамбулі
Відповідно до указу Президента Володимира Зеленського, до складу української делегації увійшли високопосадовці з Міністерства оборони, МЗС, СБУ, ГУР, Генштабу та Офісу президента. Очолює делегацію міністр оборони України Рустем Умєров.
До делегації входять:
- Рустем Умєров — міністр оборони, глава делегації;
- Сергій Кислиця — перший заступник міністра закордонних справ;
- Олександр Поклад — заступник голови СБУ;
- Олег Луговський — перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки;
- Олексій Шевченко — заступник начальника Генштабу ЗСУ;
- Вадим Скібіцький — заступник начальника ГУР МОУ;
- Євген Шинкарьов — заступник начальника штабу Командування Повітряних Сил ЗСУ;
- Олександр Дьяков — заступник начальника штабу Командування ВМС ЗСУ;
- Олексій Маловацький — начальник управління міжнародного та операційного права Генштабу ЗСУ;
- Олександр Шеріхов — старший офіцер Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ;
- Георгій Кузьмичов — офіцер протоколу Головнокомандувача ЗСУ;
- Олександр Бевз — радник керівника Офісу президента України.
Нагадаємо, Росія висунула жорсткі умови до України для закінчення війни, де йдеться про демілітаризацію та відмову від кількох областей.
Тим часом в Кремлі розіслали для пропагандистських ЗМІ "методички" щодо того, як висвітлювати процес переговорів для переконання Росіян в тому, що це Україна зриває дипломатію.