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Зустріч делегацій України та Росії — прямий ефір

Зустріч делегацій України та Росії — прямий ефір

16 травня 2025 р. 10:45

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У четвер, 16 травня, у Стамбулі відбудуться важливі переговори за участю представників України, Туреччини та Росії. Основна тристороння зустріч запланована на 12:30 за київським часом у палаці Долмабахче. Перед цим, о 10:45, відбудуться окремі консультації делегацій Туреччини, США та України.

Пряму трансляцію переговорів дивіться на Новини.LIVE.

Переговори делегацій України та Росії у Стамбулі 

Відомо, що державний секретар США Марко Рубіо вже прибув до Туреччини. Як раніше зазначалося, він не братиме безпосередньої участі у переговорах між Києвом та Москвою, оскільки вважає рівень російської делегації "недостатнім для змістовного діалогу". Водночас Сполучені Штати проведуть окремі зустрічі з учасниками процесу.

Хто представляє Україну на переговорах у Стамбулі

Відповідно до указу Президента Володимира Зеленського, до складу української делегації увійшли високопосадовці з Міністерства оборони, МЗС, СБУ, ГУР, Генштабу та Офісу президента. Очолює делегацію міністр оборони України Рустем Умєров.

До делегації входять:

  • Рустем Умєров — міністр оборони, глава делегації;
  • Сергій Кислиця — перший заступник міністра закордонних справ;
  • Олександр Поклад — заступник голови СБУ;
  • Олег Луговський — перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки;
  • Олексій Шевченко — заступник начальника Генштабу ЗСУ;
  • Вадим Скібіцький — заступник начальника ГУР МОУ;
  • Євген Шинкарьов — заступник начальника штабу Командування Повітряних Сил ЗСУ;
  • Олександр Дьяков — заступник начальника штабу Командування ВМС ЗСУ;
  • Олексій Маловацький — начальник управління міжнародного та операційного права Генштабу ЗСУ;
  • Олександр Шеріхов — старший офіцер Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ;
  • Георгій Кузьмичов — офіцер протоколу Головнокомандувача ЗСУ;
  • Олександр Бевз — радник керівника Офісу президента України.

Нагадаємо, Росія висунула жорсткі умови до України для закінчення війни, де йдеться про демілітаризацію та відмову від кількох областей. 

Тим часом в Кремлі розіслали для пропагандистських ЗМІ "методички" щодо того, як висвітлювати процес переговорів для переконання Росіян в тому, що це Україна зриває дипломатію. 

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