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Встреча Байдена и Трампа и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

Встреча Байдена и Трампа и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

13 ноября 2024 г. 8:00

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08:00 Встреча Байдена и Трампа и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

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07:50 Устенко предупредил об угрозах при уменьшении помощи США

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07:32 За деньги на метро можно выработать 1,15 млн дронов, — Бахматов

12 ноября 2024
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22:47 Депутат объяснил, нужно ли строить метро в Киеве

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22:09 Бахматов назвал, почему бюджет Киева не отвечает военному времени

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19:33 Нардеп отреагировала на заявление о сроках восстановления домов

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19:16 Бюджет Киева-2025 и планы Кличко — эфир Киевское время

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18:40 Нардеп объяснил, почему важно ремонтировать дороги во время войны

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17:59 Заявление Макрона и изменения в ВСУ — эфир Вечір.LIVE

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13:08 Сколько средств ежемесячно теряет Украина — ответ нардепа

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08:00 Встреча Байдена и Трампа и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

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07:50 Устенко предупредил об угрозах при уменьшении помощи США

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07:32 За деньги на метро можно выработать 1,15 млн дронов, — Бахматов

12 ноября 2024
Text

22:47 Депутат объяснил, нужно ли строить метро в Киеве

Text

22:09 Бахматов назвал, почему бюджет Киева не отвечает военному времени

Text

19:33 Нардеп отреагировала на заявление о сроках восстановления домов

Text

19:16 Бюджет Киева-2025 и планы Кличко — эфир Киевское время

Text

18:40 Нардеп объяснил, почему важно ремонтировать дороги во время войны

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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17:59 Заявление Макрона и изменения в ВСУ — эфир Вечір.LIVE

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13:08 Сколько средств ежемесячно теряет Украина — ответ нардепа

Новоизбранный президент США Дональд Трамп и действующий глава Белого дома Джо Байден проведут встречу через несколько часов. А народные депутаты Украины предлагают распустить территориальные центры комплектования и социальной поддержки и сформировать из их работников более десяти бригад. 

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • военный юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский;
  • юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко Роман Еделев;
  • политтехнолог Олег Постернак;
  • политолог, кандидат философских наук Андрей Городницкий;
  • народный депутат Украины Министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010 гг.) Алексей Кучеренко;
  • народный депутат Украины, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко;
  • народный депутат Украины от "ЕС" Алексей Гончаренко.

Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:

  • расформирование ТЦК: возможно ли это и какие последствия;
  • почти треть украинцев готова отказаться от территорий в обмен на скорый мир;
  • как будет работать система, заменяющая МСЭК.

Ранее нардеп Костенко подверг критике идею расформирования ТЦК и СП.

А по мнению депутата Безуглой, более 100 тысяч человек, работающих в ТЦК и рекрутинговых центрах, могли бы пополнить подразделения Сил обороны Украины.

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09:19 В Одесской области утечка газа унесла жизни мужчины

09:17 Россияне обстреляли объекты инфраструктуры в Запорожье

09:15 Трамп назначает на должности поклонников Киева, — Politico

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:11 РФ впервые за долгое время нанесла комбинированный удар по Киеву

09:04 Льгота или субсидия — какой вид помощи выбрать

09:03 Когда в Украине могут пройти выборы — СМИ назвали дату

09:02 Вакансии в фонде Притулы — кого ищут в ноябре 2024 года

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08:00 Встреча Байдена и Трампа и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

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07:50 Устенко предупредил об угрозах при уменьшении помощи США

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07:32 За деньги на метро можно выработать 1,15 млн дронов, — Бахматов

12 ноября 2024
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22:47 Депутат объяснил, нужно ли строить метро в Киеве

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22:09 Бахматов назвал, почему бюджет Киева не отвечает военному времени

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19:33 Нардеп отреагировала на заявление о сроках восстановления домов

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19:16 Бюджет Киева-2025 и планы Кличко — эфир Киевское время

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18:40 Нардеп объяснил, почему важно ремонтировать дороги во время войны

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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17:59 Заявление Макрона и изменения в ВСУ — эфир Вечір.LIVE

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13:08 Сколько средств ежемесячно теряет Украина — ответ нардепа