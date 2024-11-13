Встреча Байдена и Трампа и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

Новоизбранный президент США Дональд Трамп и действующий глава Белого дома Джо Байден проведут встречу через несколько часов. А народные депутаты Украины предлагают распустить территориальные центры комплектования и социальной поддержки и сформировать из их работников более десяти бригад.
Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE стали:
- военный юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский;
- юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко Роман Еделев;
- политтехнолог Олег Постернак;
- политолог, кандидат философских наук Андрей Городницкий;
- народный депутат Украины Министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010 гг.) Алексей Кучеренко;
- народный депутат Украины, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко;
- народный депутат Украины от "ЕС" Алексей Гончаренко.
Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:
- расформирование ТЦК: возможно ли это и какие последствия;
- почти треть украинцев готова отказаться от территорий в обмен на скорый мир;
- как будет работать система, заменяющая МСЭК.
Ранее нардеп Костенко подверг критике идею расформирования ТЦК и СП.
А по мнению депутата Безуглой, более 100 тысяч человек, работающих в ТЦК и рекрутинговых центрах, могли бы пополнить подразделения Сил обороны Украины.