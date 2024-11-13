Встреча Байдена и Трампа и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

Новоизбранный президент США Дональд Трамп и действующий глава Белого дома Джо Байден проведут встречу через несколько часов. А народные депутаты Украины предлагают распустить территориальные центры комплектования и социальной поддержки и сформировать из их работников более десяти бригад.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

военный юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский;

юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко Роман Еделев;

политтехнолог Олег Постернак;

политолог, кандидат философских наук Андрей Городницкий;

народный депутат Украины Министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010 гг.) Алексей Кучеренко;

народный депутат Украины, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко;

народный депутат Украины от "ЕС" Алексей Гончаренко.

Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:

расформирование ТЦК: возможно ли это и какие последствия;

почти треть украинцев готова отказаться от территорий в обмен на скорый мир;

как будет работать система, заменяющая МСЭК.

Ранее нардеп Костенко подверг критике идею расформирования ТЦК и СП.

А по мнению депутата Безуглой, более 100 тысяч человек, работающих в ТЦК и рекрутинговых центрах, могли бы пополнить подразделения Сил обороны Украины.