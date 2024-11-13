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Зустріч Байдена та Трампа й ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

Зустріч Байдена та Трампа й ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

13 листопада 2024 р. 08:00

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08:00 Зустріч Байдена та Трампа й ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

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07:50 Устенко попередив про загрози у разі зменшення допомоги США

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07:32 За гроші на метро можна виробити 1,15 млн дронів, — Бахматов

12 листопада 2024
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22:47 Депутат пояснив, чи потрібно розбудовувати метро у Києві

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22:09 Бахматов назвав, чому бюджет Києва не відповідає воєнному часу

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19:33 Нардеп відреагувала на заяву щодо термінів відновлення будинків

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19:16 Бюджет Києва-2025 та плани Кличка — ефір Київський час

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18:40 Нардеп пояснив, чому важливо ремонтувати дороги під час війни

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17:59 Заява Макрона та зміни в ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

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13:08 Скільки коштів щомісяця втрачає Україна — відповідь нардепки

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08:00 Зустріч Байдена та Трампа й ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

Text

07:50 Устенко попередив про загрози у разі зменшення допомоги США

Text

07:32 За гроші на метро можна виробити 1,15 млн дронів, — Бахматов

12 листопада 2024
Text

22:47 Депутат пояснив, чи потрібно розбудовувати метро у Києві

Text

22:09 Бахматов назвав, чому бюджет Києва не відповідає воєнному часу

Text

19:33 Нардеп відреагувала на заяву щодо термінів відновлення будинків

Text

19:16 Бюджет Києва-2025 та плани Кличка — ефір Київський час

Text

18:40 Нардеп пояснив, чому важливо ремонтувати дороги під час війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:59 Заява Макрона та зміни в ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

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13:08 Скільки коштів щомісяця втрачає Україна — відповідь нардепки

Новообраний президент США Дональд Трамп та чинний очільник Білого дому Джо Байден проведуть зустріч за кілька годин. А народні депутати України пропонують розпустити територіальні центри комплектування та соціальної підтримки та сформувати з їхніх працівників понад 10 бригад. 

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський;
  • юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка Роман Єделєв;
  • політтехнолог Олег Постернак;  
  • політолог, кандидат філософських наук Андрій Городницький;
  • народний депутат України Міністр з питань ЖКГ України (2007-2010 рр.) Олексій Кучеренко;
  • народний депутат України, Член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко;
  • народний депутат України від "ЄС" Олексій Гончаренко.

Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми: 

  • розформування ТЦК: чи можливо це і які наслідки;
  • майже третина українців готова відмовитися від територій в обмін на швидкий мир;
  • як працюватиме система, яка замінить МСЕК.

Раніше нардеп Костенко розкритикував ідею розформування ТЦК та СП.

А на думку депутатки Безуглої, понад 100 тисяч осіб, які працюють в ТЦК та рекрутингових центрах, могли б поповнити підрозділи Сил оборони України.

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09:15 Трамп призначає на посади прихильників Києва, — Politico

Термінова новина

09:11 РФ вперше за довгий час завдала комбінованого удару по Києву

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:04 Пільга чи субсидія — який вид допомоги обрати

09:03 Коли в Україні можуть відбутися вибори — ЗМІ назвали дату

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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