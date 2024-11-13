Зустріч Байдена та Трампа й ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

Новообраний президент США Дональд Трамп та чинний очільник Білого дому Джо Байден проведуть зустріч за кілька годин. А народні депутати України пропонують розпустити територіальні центри комплектування та соціальної підтримки та сформувати з їхніх працівників понад 10 бригад.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стали:
- військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський;
- юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка Роман Єделєв;
- політтехнолог Олег Постернак;
- політолог, кандидат філософських наук Андрій Городницький;
- народний депутат України Міністр з питань ЖКГ України (2007-2010 рр.) Олексій Кучеренко;
- народний депутат України, Член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко;
- народний депутат України від "ЄС" Олексій Гончаренко.
Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:
- розформування ТЦК: чи можливо це і які наслідки;
- майже третина українців готова відмовитися від територій в обмін на швидкий мир;
- як працюватиме система, яка замінить МСЕК.
Раніше нардеп Костенко розкритикував ідею розформування ТЦК та СП.
А на думку депутатки Безуглої, понад 100 тисяч осіб, які працюють в ТЦК та рекрутингових центрах, могли б поповнити підрозділи Сил оборони України.